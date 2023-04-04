4A 4B 4C emeklisine devlet destekli ödeme! Cumhurbaşkanı onaylı en az 10 bin TL nakit hesaplara yatacak

Emekliye son dakika müjdesi… EYT yasasının hayata geçmesi ve en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükselmesi ile emekliler oldukça sevinmişti. Şimdi gözler EYT'de ilk maaşların yatacağı tarihlere çevrildi. Nisan ayında EYT emeklisi de maaşlarına kavuşacak. Ayrıca yaklaşan genel seçimler öncesinde hükümetten emekliye son dakika müjdeleri gelirken bir müjde haberi daha var. Emeklileri sevince boğacak yeni gelişme az önce duyuruldu. Emekliye en az 10.000 TL maaşa ek ödeme yapılacak.

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Mart ayında TBMM’den geçmiş ve hemen ardından da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Milyonlarca kişi EYT ile emekli olmak için dilekçe verirken bir müjdeli haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşına 2.000 TL'lik bir artış yapıldığını ve 7500 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Yani Mart ayında milyonlarca emekliliği sevince boğan çok sayıda gelişme yaşandı. Şimdi gözler EYT'LİLERİN ilk maaşlarına çevrildi. Bir yandan EYT'liler ilk maaş heyecanı Yaşarken bir yandan da seçim öncesi hükümetten yepyeni adımlar geliyor. Emekliye en az 10.000 TL Ek ödeme müjdesi Az önce verildi. Bakanlıklar peş peşe açıklama yaptı bu karar emeklileri sevince boğacak.

İLK MÜJDE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GELDİ

Artan enflasyon nedeniyle milyonlarca emekli geçim sıkıntısı yaşarken ilk müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Geçtiğimiz günlerde canlı yayında geldi. En düşük emekli maaşına zam kararı aldıklarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5500 TL olan en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararından hemen sonra Bayram ikramiyesine de zam müjdesi geldi. Ramazan Bayramı ikramiyesi 2000 TL'ye yükseltildi. Yani emeklilerin nisan ayında alacakları net maaş en az 9.500 TL oldu.

BANKALARIN PROMOSYON ÜCRETLERİ DE EN AZ 10.000 TL

Emekli maaşlarına yapılan zamlar ve EYT yasasının çıkması ile birlikte bankalarda harekete geçti. artan emekli sayısını avantaja çevirmek isteyen bankalar emekli promosyon ücretlerinde artış yolunu tercih etti. Birçok banka şimdiden rakamlarını güncelledi. özel bankalarda emekli promosyon ücretleri 10.000 TL'ye kadar yükseldi. Yani emekliler nisan ayında emekli promosyonu içinde başvuru yapmaları halinde alacakları toplam ücret 19.500 TL'ye kadar ulaşacak. Özellikle EYT'liler nisan ayında Bu avantajı değerlendirebilecek.