4A 4B 4C emeklisi için zam tablosu netleşti! Seçim sonrası emekli maaş zammı az önce açıklandı

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sona ermesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ile birlikte emekli maaş zammı tabloları da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Şimdi gözler yeni kabinenin kurulmasında. Çünkü yeni kabinenin kurulması ile birlikte gündemin ilk maddesi de emekli maaş zamları olacak. Özellikle Kurban bayramına doğru geri sayım devam ederken maaş zammının yanı sıra ikramiye zammı da heyecanlı takip ediliyor. Yavaş yavaş emekli maaş zammı tablosu da netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekran müjdesi az önce geldi. İşte 4A 4B 4C emeklisi için yeni Zamlı maaş tablosu…

Emeklileri heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Başkan Erdoğan'ın maaşlara ve bayram ikramiyesine zam sinyali vermesi milyonlarca kişiyi sevindirdi. İyileştirmenin ayrıntıları yeni Meclis'e taşındıktan sonra netleşecek, ancak farklı formüller üzerinde tartışmalar sürüyor. Aynı zamanda Temmuz ayında memurlar gibi %6 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark alacak olan memur emeklilerine de ek iyileştirmeler sunulacak. İşte emekliler ve memurlar için beklenen artışlar ve güncel maaş tablosu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasıyla birlikte, yeni kabinenin gündeminde memurlara ve emeklilere ek iyileştirmeler yapmak yer alıyor.

Daha önce memurlara ve emeklilere refah payı ve kademeli ek zam müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha da artırmayı planlıyoruz" açıklamasını yaparak heyecan yarattı.

İŞTE PLANLANAN ZAMLAR

Emekliler Haziran ve Temmuz aylarında ardı ardına zam beklentisi içerisindeyken, gündemdeki formüller şu şekildedir:

Haziran ayında zam yapılıp yapılmayacağı: Ramazan Bayramı ikramiyesi yaklaşık yüzde 82 oranında artırılarak 2 bin lira olarak ödenmişti. Şimdi yeni bir artış planlanmaktadır. Bu artışın 28 Haziran'dan önce yatırılacak Kurban Bayramı ikramiyesine yetiştirilmesi düşünülmektedir. Bayram ikramiyesinin en az 2 bin 500 liraya yükseltilmesi beklenmektedir. Kamu işçilerine yapılan yüzde 45 artış referans alındığında 2 bin 900 liraya, yüzde 82'lik önceki ikramiye artışı dikkate alınırsa 3 bin 640 lira seviyesine ulaşılması mümkün olacaktır.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE DÜŞÜNÜLEN ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon oranında bir artış yansıtılacak. Ayrıca refah payı ve maaşa göre farklı ek iyileştirmeler de gündemdedir. Bu kapsamda, taban emekli aylığına yönelik bir düzenleme yapılması beklenmektedir. Nisan ödeme döneminde 5 bin 500 liradan yaklaşık yüzde 36 artışla 7 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması beklenmektedir. Eğer yüzde 36 oranı uygulanırsa, en düşük maaşta 10 bin 200 lira seviyesine ulaşılabilir. Ayrıca, şu anda 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliler için de kademeli ek zam yapılması planlanmaktadır. Bu kademeli artışın seyyanen olması veya oransal bir artış şeklinde gerçekleşmesi mümkündür.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA REKOR ZAM YOLDA

Temmuz ayında memurlar gibi yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark alacak olan memur emeklilerine de ek iyileştirmeler yapılacak. En düşük memur aylığının 22 bin lira olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştır. Bu artışın memur emeklilerine de yansıtılacağı belirtilmiştir. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız" demiştir. Artış, maaşa göre farklılaşacaktır. Aynı zamanda seyyanen de bir artış yapılması mümkündür. Şu anda en düşük memur aylığı, aile yardımı dahil 11 bin 848 liradır. Bu orana göre en düşük maaşta yüzde 85'i aşan bir artış oluşacaktır. Eğer aynı artış en düşük memur emeklisi aylığına da yansıtılırsa, 7 bin 901 liradan 14 bin 616 liraya ulaşılabilir.

Ek göstergenin etkisi: Ayrıca, 1. dereceye gelen tüm memurların 3600 ek gösterge hakkından yararlanması için bir düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeyle birlikte kapsama giren memurların emekli aylıkları mevcut maaş katsayısına göre 2 bin 435 lira yükselecektir. Bu düzenleme emekli ikramiyelerine de yansıyacaktır. Düzenlemeden yararlanan bir memurun, 30 yıl hizmetle emekli olduğu durumda ikramiyesinde 84 bin liralık bir artış olacak. 35 yıl hizmetle emekli olan bir memurun ikramiyesindeki artış ise 98 bin lira olacaktır.

Memura kira yardımı: Memurların rahat bir nefes alabilmesi için seçimlerden hemen sonra yapılacak bir düzenleme ile metropollerde yaşayanlara Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapan memurlara benzer şekilde kira yardımları yapılması planlanmaktadır.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda, memur ve emekli maaşlarına ilişkin yapılan düzenlemelerin resmi açıklamaları ve detayları hükümet tarafından yapılacaktır. Bu nedenle, sonuçları tam olarak bilmek için resmi açıklamaları takip etmeniz önerilir.