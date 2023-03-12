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4A 4B 4C emeklilerine müjde! Karşılıksız ve geri ödemesiz 8000 TL tüm emeklilere yatıyor

Tüm emekliler dikkat. Hemen 8.000 TL ödeme hesabınıza yatıyor. 4A 4B 4C emeklisinin tamamı alıyor. 15 Mart tarihine kadar başvuru yapın siz de ödeme alın.

4A 4B 4C emeklilerine müjde! Karşılıksız ve geri ödemesiz 8000 TL tüm emeklilere yatıyor

SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi vatandaşları için bankaların promosyon fırsatları ve düşük faizli kredi kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Bu defa kampanya haberi bir kamu Bankasından geldi. Vakıfbank, promosyon fırsatını güncelledi. Emekli promosyon ödemesi yapan Vakıfbank kredi 8.000 TL'ye kadar karşılıksız ve geri ödemesiz nakit vereceğini duyurdu. Vakıfbank'tan promosyon almak isteyenler 15 Mart'a kadar başvuru yaparak ödemelerine kavuşabilir. VakıfBank'ın bu kampanyası ile emeklinin cebi bir resmen para dolup taşacak.

Emekliler, TC kimlik kartı ile birlikte VakıfBank'a başvuru yaparak karşılıksız ve geri ödemesiz Maaş promosyonu alma şansına sahip oluyor. Vakıfbank 2023 mart ayı emekli promosyon kampanyasını güncelledi. 4A 4B 4C emeklisi ile birlikte Nisan ayından itibaren EYT'liler de Vakıfbank'tan promosyon alma şansına sahip olacak. Peki VakıfBank emekli promosyon şartları neler? kimler Vakıfbank'tan promosyon alabilir?

VAKIFBANK'TAN EMEKLİYE KARŞILIKSIZ GERİ ÖDEMESİZ PROMOSYON

Kamu bankalarından VakıfBank, emekli için kesenin ağzını sonuna kadar açıyor. Banka 5000 TL'ye Varan Maaş promosyonu verirken aynı zamanda 36 ay vadeli düşük faizli kredi imkanı da sağlıyor. Ayrıca Vakıfbank'tan emekliye 3000 TL de uygulama ödemesi var. Yani maaş müşterisi olarak Vakıfbank'ı tercih eden emekliler 8000 TL karşılıksız ve geri ödemesiz nakit paranın yanında maaşlarının 10 katına kadar düşük faizli kredi kullanma imkanına sahip oluyor.

VakıfBank'ın resmi internet sitesi üzerinden promosyon kampanyası ve düşük faizli kredi kampanyası ile ilgili detaylar paylaşıldı.

VAKIFBANK'TAN PROMOSYON NASIL ALINIR?

4A 4B 4C emeklisi Vakıfbank'tan promosyon almak için kolayca başvuru yapabilir. Başvuru için VakıfBank'ın şubelerine T.C kimlik kartı ile gidebileceğiniz gibi aynı zamanda mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Yine düşük faizli kredi kampanyası için de T.C kimlik kartınızla birlikte Vakıfbank'tan başvuru yapabilirsiniz.

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