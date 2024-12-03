4A, 4B, 4C emeklilerine 5'i bir yerde maaş bordrosu; 12.600 TL maaşa zamlı tablo

Bu noktada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, zam oranlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor.

2025 Yılı Ocak Ayı Emekli Zamları Nasıl Belirleniyor?

Emekli maaşlarına yapılan zamlar, 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. TÜİK, 2024 Kasım ayı enflasyon oranını yüzde 14,57 olarak açıkladı. Böylece beş aylık toplam enflasyon oranı netleşti. Şimdi gözler, 3 Ocak 2025’te açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisinde. Bu veriyle birlikte toplam 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek ve zam oranı net olarak duyurulacak.

5’li Maaş Bordrosu: 4A, 4B ve 4C Emeklilerine Özel Tablo

TÜİK’in Kasım 2024 verilerine göre açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 14,57 oldu. Bu oran, emeklilerin zamlı maaş hesaplamaları için önemli bir ipucu sunuyor. 4A, 4B ve 4C emeklileri için oluşturulan 5’li maaş bordrosu, özellikle 12.600 TL üstü maaş alan emekliler için merakla bekleniyordu.

Tahmini Zam Oranları

12.600 TL ve üzeri maaş alan emekliler için hesaplanan tahmini zam oranları şu şekilde:

Mevcut Maaş: 12.500 TL | Zamlı Maaş: 14.321,25 TL (%14,57)

Mevcut Maaş: 12.600 TL | Zamlı Maaş: 14.435,82 TL (%14,57)

Mevcut Maaş: 12.700 TL | Zamlı Maaş: 14.550,39 TL (%14,57)

Mevcut Maaş: 12.800 TL | Zamlı Maaş: 14.664,96 TL (%14,57)

Mevcut Maaş: 12.900 TL | Zamlı Maaş: 14.779,53 TL (%14,57)

Mevcut Maaş: 13.000 TL | Zamlı Maaş: 14.894,10 TL (%14,57)

Mevcut Maaş: 13.100 TL | Zamlı Maaş: 15.008,67 TL (%14,57)

Mevcut Maaş: 13.200 TL | Zamlı Maaş: 15.123,24 TL (%14,57)

Mevcut Maaş: 13.400 TL | Zamlı Maaş: 15.352,38 TL (%14,57)

Ocak 2025’te Nihai Zam Oranı Açıklanacak

TÜİK’in 3 Ocak 2025 tarihinde duyuracağı 6 aylık enflasyon oranı, emeklilerin zamlı maaşlarını netleştirecek. 4A, 4B ve 4C emeklileri için zam oranı ve güncel maaş bordroları, aynı gün duyurulacak.

Kaynak: TÜİK ve Gazeteoku.com özel haberi