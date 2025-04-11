4A 4B 4C emeklileri yaşadı; SGK 25.000 TL para iadesi yapıyor

Kampanya, SGK’dan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emekli maaşı alan tüm vatandaşları kapsıyor. Yeni emekli olanlar, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve halihazırda maaşını başka bir bankadan alanlar da bu fırsattan yararlanabiliyor. Maaş hesabında promosyon veya kredi blokesi bulunmaması.

Nasıl Başvurulur?

Maaşınızı farklı bir bankadan alıyorsanız, ING Mobil, Telefon Bankacılığı, e-Devlet Kapısı veya şubelere gitmeden online işlemlerle maaşınızı kolayca taşıyabilirsiniz. Hemen ING Mobil uygulamasını indirerek müşteri olabilir ve aynı gün maaş transferi işlemini başlatabilirsiniz.

Promosyon Detayları ve Avantajlar

Maaş tutarınıza göre 3.000 TL ile 15.000 TL arasında anında nakit promosyon.

ING’nin diğer kampanyalarına katılarak toplamda 25.000 TL’ye kadar ek nakit kazanma fırsatı.

Yeni emekli olan EYT’liler de aynı promosyon haklarından yararlanabiliyor.

Kaynak ve detaylı bilgi linki: https://www.ing.com.tr/tr/sizin-icin/odemeler/emekli-maas-odemeleri