4A 4B 4C emekli maaşlarına seçim zammı belli oldu! En az yüzde 30 emekli maaş zammı geliyor

Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle genel seçimler öncesinde SSK BAĞ-KUR memur emeklisi tüm vatandaşlar maaşlarını artış bekliyor. Ayrıca EYT'liler de maaşlarının zamlı olarak hesaplarına yatmasını istiyor. Peki, emekli maaşlarına seçim zammı gelecek mi? emekliye %30 zam doğru mu?

Türkiye'de yaşayan 13 buçuk milyon emekli vatandaş genel seçimler öncesinde maaşlarında önemli iyileştirmeler bekliyor. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi vatandaşları ile birlikte EYT'liler de Nisan ayından itibaren Zamlı maaş almanın hayalini kuruyor. Yaklaşan genel seçimler emekli vatandaşlar için büyük umut oldu. Çünkü seçim öncesi birçok yasal düzenleme yapıldı başta EYT ve 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçmesiyle birlikte herkes maaş zammı konusunda umutlanmaya başladı. Emekli vatandaşlar da seçimden önce devletin maaşlarına el atmasını bekliyor. Peki, emekliye seçim zammı gelecek mi? emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Emekliye nisan ayında zam var mı?

YILBAŞINDA GELEN MAAŞ ZAMMI YETMİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını ek olarak refah Payı ile birlikte yılbaşında emekli maaşlarına %30 zam yapılmıştı. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi fark etmeden tüm emekliler bu oranda maaş zammı alırken Enflasyonun düşmemesi ve her geçen gün artan Hayat pahalılığı ile birlikte emeklinin aldığı zam resmen eriyip gitti. Emekliler gerçekten zor günler geçirirken yaklaşan seçimler ek zam için Umut oldu. Çünkü seçim öncesi hükümet birçok talebi yerine getirdi. Bunlardan bazıları da 3600 ek gösterge düzenlemesi ve EYT yasası oldu. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber milyonlarca EYT’li emeklilik hakkını elde etti. Şimdi hem eski emekliler hem de EYT'liler seçim öncesinde maaşlarında yeni bir düzenleme ve zam beklentisi içinde.

EMEKLİYE SEÇİM ÖNCESİ ZAM GELECEK Mİ?

SSK BAĞ-KUR, memur emeklisi ve EYT'li vatandaşlar seçim öncesinde gözünü hükümete çevirdi. Seçimden önce emekli maaşlarını yeni bir zam yapılması isteniyor. Üstelik zam oranı konusunda da bazı iddialar var. Kulislerde dolaşan iddialara göre emekli maaşlarına %15 ek zam yapılabilir. Ancak bazı uzmanlar hükümetin seçim öncesinde tek bir hamlesi kaldığını bunun da emekli maaşlarına %30 oranında zam yapmak olduğunu düşünüyor. Şu anda AK Parti hükümeti tarafından seçim öncesi bir zam açıklaması yapılmadı. Ancak EYT'lilerin emekli olmasıyla birlikte Bankaların emekli maaş promosyonları konusunda yeni bir düzenleme hazırlığı içinde olduğu biliniyor. Aynı zamanda Bayram ikramiyelerine de zam iddiaları var. yani şu an için seçim öncesi emekli maaş zammı beklenmiyor ancak bayram ikramiyesi ve promosyon zammı gelebilir. Konu ile ilgili açıklamanın ilerleyen günlerde hükümet tarafından yapılacağı tahmin ediliyor.