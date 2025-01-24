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4A-4B-4C bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

Türkiye’de emeklilik, çalışanlar için önemli bir süreçtir ve her yıl artan emekli sayısı ile birlikte bu sürecin doğru yönetilmesi daha da önem kazandı.

4A-4B-4C bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

Çalışanların sosyal güvenlik primleri, emeklilik maaşlarını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, emekli maaşı hesaplama işlemi, kişilerin daha iyi bir emeklilik dönemi planlaması yapabilmelerine olanak tanır. Peki, 4A, 4B ve 4C statülerine sahip vatandaşlar için emekli maaşı nasıl hesaplanır? E-Devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemleri nasıl gerçekleştirilir? İşte ayrıntılı açıklamalar.

4A-4B-4C bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım

4A Nedir? SSK Emeklisi İçin Maaş Hesaplama

4A statüsü, Türkiye’de iş yerlerinde sözleşmeli çalışan kişiler için geçerli olup, eski adıyla SSK’lı çalışanlar bu kapsamda değerlendirilir. Bu statüdeki kişilerin emekli maaşları, çalıştıkları dönemde ödedikleri sigorta primlerine bağlı olarak hesaplanır. 4A emeklisi, maaş hesaplama işlemi için SGK’nın “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresini ziyaret etmelidir. Burada, TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası ve kişisel bilgileri girerek emekli maaşlarına dair detaylı bilgiye ulaşabilirler. E-Devlet üzerinden de aynı sorgulama yapılabilmektedir.

4B Nedir? Bağ-Kur Emeklisi İçin Maaş Hesaplama

Bağ-Kur, günümüzde 4B olarak bilinir ve kendi adına bağımsız çalışanları kapsar. Bu statüdeki kişiler, esnaf, çiftçi ya da serbest meslek sahipleri olabilir. 4B statüsündeki vatandaşlar, E-Devlet üzerinden TC Kimlik No ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra, 4B emekli maaşları hesaplama ekranına ulaşabilirler. Burada, esnaf ya da tarım işçisi gibi seçenekler de bulunmaktadır ve kişinin çalışma durumuna göre doğru seçenek seçilmelidir.

4A-4B-4C bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

4C Nedir? Devlet Memurları İçin Emekli Maaşı Hesaplama

4C, devlet memurlarının emekli maaşlarını hesaplamak için kullanılan bir statüdür. Emekli Sandığı’na bağlı çalışan bu memurlar için maaş hesaplaması da yine prim ödemelerine ve çalıştıkları sürelere göre belirlenir. 4C emekli maaşı sorgulaması, E-Devlet üzerinden kolayca yapılabilir. Ayrıca, bu linki tıklayarak doğrudan emekli maaşı bilgisi sorgulama sayfasına erişilebilir.

Kaynak: Gazeteoku.com

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