49, 50, 51, 53 yaşındakilere güzel haber; 10 sene primi olana maaş bağlanacak

Bu kapsamda Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) hayata geçirilecek. Emekli olan vatandaşlara çift maaş imkânı sunacak bu sistem, işçi, işveren ve devlet katkılarıyla desteklenecek. Peki, tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir, kimler faydalanabilecek ve sistem ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES)

Son dönemde emekli maaşlarıyla ilgili artan beklentiler, hükümeti yeni çözümler aramaya yönlendirdi. TES, çalışanların kamu emekliliğine ek olarak birikim yapmalarını ve ek bir emekli maaşı almalarını sağlayan bir sistem olarak tasarlandı.

📌 TES ile ne sağlanacak?

✔ Çalışanlar, emekli olduktan sonra ikinci bir maaş alma hakkına sahip olacak.

✔ Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) farklı olarak işveren de katkı sağlayacak.

✔ Devlet, çalışan ve işveren katkılarıyla ek birikim oluşturulacak.

✔ TES’e dahil olanlar, mali açıdan daha güvenli bir emeklilik süreci geçirecek.

Bu sistem, özellikle orta ve düşük gelir grubundaki çalışanların emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşamalarını sağlamak amacıyla tasarlandı.

Çift Maaş Nasıl Alınacak?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile birlikte çalışanlar hem kamu emeklilik maaşı hem de TES'ten ek maaş alabilecek.

📌 Çift maaş almanın yolları:

✅ Kamu emekliliği: SGK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı gibi kurumlardan emekli olanlar maaşlarını almaya devam edecek.

✅ Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES): Çalışanların TES’e dahil olmaları halinde emekli olduklarında ek bir maaş hakları olacak.

Bu sistem sayesinde emekli olan herkes çifte maaş alma fırsatı yakalayacak.

TES’e Kimler Dahil Olabilecek?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nden tüm sigortalı çalışanlar faydalanabilecek. Özellikle 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki çalışanlar bu sisteme dahil edilecek.

📌 Kimler TES’ten faydalanabilir?

✔ Mevcut çalışanlar

✔ Yeni işe başlayanlar

✔ Sigortalı işçiler

✔ Özel sektör ve kamu çalışanları

TES’e katılım zorunlu olmayacak ancak sisteme dahil olan çalışanlar, uzun vadede finansal güvence sağlayacak birikim yapma şansına sahip olacak.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Bu yeni sistemin yakın zamanda TBMM’ye sunulması bekleniyor. Hükümetin yaptığı açıklamalara göre, yıl sonuna kadar düzenlemenin tamamlanması ve 2025 itibarıyla uygulamaya geçilmesi hedefleniyor.

📌 Beklenen takvim:

✅ 2024 sonuna kadar yasa teklifinin Meclis’e sunulması bekleniyor.

✅ 2025 itibarıyla sistemin yürürlüğe girmesi planlanıyor.

✅ Zaman içinde kapsam genişletilerek daha fazla çalışanın bu sistemden yararlanması sağlanacak.

TES ve BES Arasındaki Farklar Neler?

TES’in bireysel emeklilik sisteminden (BES) farkı, işveren katkısının olması ve daha geniş kapsamlı bir sosyal güvence sunmasıdır.

📌 TES ve BES karşılaştırması:

Özellik TES BES

Devlet Katkısı ✅ Var ✅ Var

İşveren Katkısı ✅ Var ❌ Yok

Zorunluluk ❌ Hayır (isteğe bağlı) ❌ Hayır (isteğe bağlı)

Ek Maaş Sağlar mı? ✅ Evet ✅ Evet

TES, BES’ten farklı olarak çalışanların işveren katkısıyla birikim yapmasını sağlayarak daha yüksek emekli maaşı almasına yardımcı olacak.

Bu sistemin yürürlüğe girmesiyle 49, 50, 51, 53 yaşında emekli olan herkes ek maaş hakkına sahip olacak.

📢 TES ile ilgili gelişmeleri takip etmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:

🔗 Resmi Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı