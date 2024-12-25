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49-50-51-52 yaş ile düşük prim avantajlı erken emeklilik! EYT'yi kıl payı kaçıranlar baksın!

Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek yeni düzenlemeler Meclis gündemine geliyor.

49-50-51-52 yaş ile düşük prim avantajlı erken emeklilik! EYT'yi kıl payı kaçıranlar baksın!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamı dışında kalanları sevindirecek adımlar atılırken, Bağ-Kur prim şartında ve ev hanımlarına yönelik emeklilik imkânında önemli değişiklikler yolda. İşte detaylar...

EYT Yasası ile 5 Milyon Kişi Emekli Oldu

2023 yılında emeklilik sisteminde yapılan EYT düzenlemesi, yaklaşık 5 milyon vatandaşı emekliliğe kavuşturdu. Bu düzenleme ile memur emekli ikramiyeleri ve aylık maaş artışlarında çok sayıda iyileştirme yapıldı. EYT kapsamı dışında kalanlar için çalışmalar devam ediyor. Mecliste 2025 yılında görüşülebilir.

49-50-51-52 yaş ile düşük prim avantajlı erken emeklilik! EYT'yi kıl payı kaçıranlar baksın!

Bağ-Kur Prim Şartı Düşüyor

Bağ-Kur sigortalıları için prim günü şartında önemli bir düzenleme yapılıyor. Küçük esnaf ve çiftçileri de kapsayan çalışma ile Bağ-Kur’luların prim günü şartı 9000 günden 7200 güne düşürülmesi planlanıyor. Bu düzenleme ile 1 milyondan fazla Bağ-Kur sigortalısı erken emeklilik imkanına kavuşacak.

8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olan Bağ-Kur'luları kapsayan düzenlemede, erkeklerde ve kadınlarda prim günü şartı 1800 gün azaldı. Bu da erkek Bağ-Kur sigortalılarının 7200 gün, kadın sigortalıların ise daha az primle emekli olabileceği anlamına geliyor.

49-50-51-52 yaş ile düşük prim avantajlı erken emeklilik! EYT'yi kıl payı kaçıranlar baksın!

Ev Hanımlarına Emeklilik Fırsatı

Ev hanımlarının emekli olabilmesi için önemli bir destek sağlanıyor. İsteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Bu sayede sigorta primi ödemekte zorlanan ev hanımları, emeklilik imkanına daha kolay ulaşacak. Söz konusu düzenlemenin torba yasa kapsamında Ekim ayında Meclis'e sunulması bekleniyor. SGK'ya başvuru yapan kadınlara sağlanacak prim desteği ile birçok ev hanımı sigortalı olarak emeklilik hakkı kazanacak.

Kaynak: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Web Sitesi

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