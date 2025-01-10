48 ay erken emekli olacaksınız! SGK açıkladı, o çalışanlara hak verildi!

SGK mevzuatında yer alan özel düzenlemeler, bazı çalışan grupları için erken emeklilik fırsatları sunuyor. Özellikle engelli çocuğu olan anneler, hem prim gün sayısında hem de emeklilik yaşında önemli avantajlara sahip olabiliyor.

Engelli Çocuğu Olan Anneler İçin Özel Haklar

SGK, engelli çocuğu olan çalışan annelere emeklilik konusunda pozitif ayrımcılık sağlıyor. Bu haklar, hem prim gün sayısının artırılması hem de emeklilik yaşının düşürülmesi şeklinde iki ana başlık altında toplanıyor.

Prim Gün Sayısı %25 Artıyor

Engelli çocuğu olan anneler, çalışma hayatındaki zorlukların farkında olan SGK tarafından destekleniyor. Bu kapsamda, mevcut prim gün sayıları %25 oranında artırılıyor. Örneğin, 6.000 prim günü bulunan bir anne, bu hak sayesinde 7.500 prim gününe ulaşabiliyor. Bu artış, annelerin daha kısa sürede emeklilik hakkı kazanmasını sağlıyor.

Emeklilik Yaşı Düşüyor

SGK’nın sunduğu bir diğer önemli avantaj, emeklilik yaşında yapılan indirim. Eğer engelli çocuğun bakım ihtiyacı ağırsa ve başkasına bağımlı bir şekilde yaşıyorsa, annenin emeklilik yaşı da düşürülüyor. Örneğin, artırılan prim gün sayısı kadar emeklilik yaşından da düşüş yapılabiliyor. Bu durum, çalışan annenin 4-5 yıl daha erken emekli olabilmesine olanak tanıyor.

Erken Emeklilik Koşulları

Bu avantajlardan yararlanabilmek için SGK mevzuatında belirtilen şartların sağlanması gerekiyor. Çalışan annenin, engelli çocuğunun durumunu sağlık kurulu raporlarıyla belgelemesi ve SGK’ya başvuruda bulunması yeterli. Ayrıca, bu haklar sadece belirli kriterleri karşılayan sınırlı sayıda çalışanı kapsıyor.

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Resmi Mevzuatı