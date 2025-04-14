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475 bin TL kredi 70 ay vade! Ziraat Bankası 3.331 TL taksitle veriyor

Ziraat Bankası yeni bir finansman modeli sunuyor: Ortak Konut Kredisi. Bu yenilikçi model sayesinde, birden fazla kişi gelirlerini birleştirerek konut kredisi çekebilecek ve daha düşük taksitlerle ev sahibi olma hayalini gerçekleştirebilecek.

475 bin TL kredi 70 ay vade! Ziraat Bankası 3.331 TL taksitle veriyor

Ziraat Bankası’nın başlattığı bu sistemle en az 2, en fazla 5 kişi bir araya gelerek ortak şekilde konut kredisi kullanabiliyor. Aile üyeleri, arkadaş grupları veya yatırım ortaklıkları bu modelle daha yüksek tutarda kredi çekme ve daha uygun taksitlerle ödeme yapma avantajı elde ediyor.

Ortak Konut Kredisi Modelinin Özellikleri

✅ En az 2, en fazla 5 kişi birlikte kredi kullanabilir.

✅ Toplam gelirler birleştirilerek daha yüksek krediye ulaşılır.

✅ Aylık taksitler ortaklar arasında paylaştırıldığı için ödeme yükü azalır.

✅ Kredi, tüm ortakların ya da sadece bazı kişilerin üzerine düzenlenebilir.

✅ Kredi tutarı, alınacak evin SPK lisanslı ekspertiz değerine göre belirlenir.

Kimler Faydalanabilir?

Kardeşler, eşler, ebeveynler ve çocuklar

Aynı evde yaşamayı planlayan arkadaşlar

Yatırım yapmak isteyen iş ortakları

Bu model, özellikle tek başına yüksek kredi ödeyemeyen bireyler için ciddi bir avantaj sağlıyor.

475 Bin TL Kredi İçin Örnek Hesaplama

Ziraat Bankası'nın sunduğu örnek hesaplamaya göre:

📌 Kredi Tutarı: 475.000 TL

📌 Vade Süresi: 70 ay

📌 Aylık Toplam Taksit: 16.655 TL

📌 5 Ortak İçin Kişi Başı Taksit: Yaklaşık 3.331 TL

Bu sistemde, aynı evi birlikte almayı planlayan 5 kişi, yalnızca bir kira öder gibi kredi taksiti ödeyerek ev sahibi olabiliyor.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası ortak konut kredisi için başvurular şu adımlarla yapılabilir:

Banka şubesine giderek ortak başvuru formu doldurulur

Gelir belgeleri ve kimlik fotokopileri ibraz edilir

Alınacak ev için ekspertiz süreci başlatılır

Uygunluk durumunda kredi kullandırılır

Kaynak Linki: https://www.ziraatbank.com.tr/tr/hesaplama-araclari/kredi-hesaplama/konut-kredisi

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