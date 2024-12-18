474.500 TL nakit paraya Peugeot'dan sıfır araba!

Peugeot’nun 2024 yıl sonuna kadar geçerli olan bu kampanyası kapsamında, hafif ticari araç kategorisindeki Peugeot Partner Van modelini sadece 974.500 TL’ye satın alma imkânı sunuluyor. Bu fiyat, sıfır kilometre otomobil pazarında önemli bir avantaj sağlıyor.

Finansman Alternatifleri

Araç almak isteyen ancak nakit yetersizliği yaşayan müşteriler için kredi destekleri de bulunuyor. Peugeot’nun kampanyası kapsamında, 500.000 TL’ye kadar taşıt kredisi kullanılabilir. Bu durumda, sadece 474.500 TL peşin ödeme yaparak aracınızı teslim alabilirsiniz. Kredinin geri kalını 48 ay vadeli taksitlerle ödenebiliyor.

Peugeot Partner Van: Hafif Ticari Araçta Avantaj

Peugeot Partner Van, ticari araç segmentinde şık tasarımı, geniş iç hacmi ve ekonomik yakıt tüketimiyle öne çıkıyor. Hem bireysel hem de ticari kullanım için idealdir. Kampanyadan faydalanarak bu aracın sahibi olmak, işletme maliyetlerinizi düşürmek ve uygun şartlarla yeni bir araç edinmek için harika bir fırsat sunuyor.

Kampanya, stoklarla sınırlıdır ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerlidir.

Kaynak: Peugeot Resmi Web Sitesi

Derleme: Gazeteoku.com