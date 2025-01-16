472 Bin TL'ye sıfır otomobil! Hyundai açıkladı, 14 gün süresi var!

Türkiye'de üretilen modeller, yerli üretim avantajıyla dikkat çekiyor. Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında üretilen i20 modeli, hem şehir içi hem de şehirler arası kullanıma uygun performansıyla popülerliğini koruyor.

Hyundai de İzmit’teki fabrikasında üretim yaparak bu avantajı değerlendiren markalar arasında yer alıyor. Firmanın en çok tercih edilen modellerinden biri olan Hyundai i20, sunduğu ekonomik yakıt tüketimi ve şehir içi-dışı kullanım konforu ile dikkat çekiyor.

Hyundai i20'nin Ocak 2025 ÖTV Şartsız fiyat listesi şu şekilde:

Versiyon Yakıt Vites Motor Hacmi Güç (HP) Satış Fiyatı ÖTV İndirimli Fiyat

Jump 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Benzin Manuel 1368 CC 100 HP 850.000 TL 472.222 TL

Jump 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Benzin Otomatik 1368 CC 100 HP 659.000 TL 366.111 TL

Style 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Benzin Otomatik 1368 CC 100 HP 885.000 TL 491.667 TL

Style Plus 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Benzin Otomatik 1368 CC 100 HP 930.000 TL 516.667 TL

Style 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Desing Benzin Otomatik 998 CC 100 HP 930.000 TL 516.667 TL

Elite 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Benzin Otomatik 1368 CC 100 HP 970.000 TL

538.889 TL

JUMP 1.2 MPI 84 PS Benzin Manuel 1197 CC 84 HP 970.000 TL 538.889 TL

JUMP 1.4 MPI 100PS Benzin Otomatik 1368 CC 100 HP 1.146.000 TL 636.667 TL

STYLE 1.4 MPI 100PS Benzin Otomatik 1368 CC 100 HP 1.265.000 TL 702.778 TL

JUMP 1.0 T 100PS Benzin Otomatik 998 CC 100 HP 1.149.000 TL 638.333 TL

STYLE 1.0 T 100PS Benzin Otomatik 998 CC 100 HP 1.235.000 TL 686.111 TL

Ocak Ayı Sonuna Kadar Geçerli!

Hyundai’nin sunduğu bu özel fırsat, yalnızca Ocak ayının sonuna kadar geçerli olacak. Şubat ayında fiyatların güncelleneceği belirtilirken, araç sahibi olmak isteyenlerin kampanya bitmeden yetkili Hyundai bayilerine başvurmaları öneriliyor.

Kaynak: Hyundai Türkiye Resmi Web Sitesi