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4.664 TL devlet desteği açıklandı! Başvuru yapanlara nakit ödeme!

Ekonomik koşulların dar gelirli vatandaşlar üzerindeki baskısı artarken, devlet sosyal yardım programlarını hız kesmeden sürdürüyor.

4.664 TL devlet desteği açıklandı! Başvuru yapanlara nakit ödeme!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal destek politikaları kapsamında, 65 yaş ve üzeri muhtaç bireylere her ay 4.664 TL ödeme yapılıyor.

Sosyal Güvencesi Olmayan Yaşlılara Düzenli Destek

2025 yılı için belirlenen yaşlılık maaşı, 65 yaşını doldurmuş, sosyal güvencesi bulunmayan, maddi durumu yetersiz Türk vatandaşlarına yönelik uygulanıyor. Ödemeler, üç aylık periyotlarla hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılıyor. Bu destek, 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” kapsamında sağlanıyor.

Geçim sıkıntısı yaşayan bireylerin yükünü hafifletmeyi hedefleyen bu uygulama, ekonomik krizin sosyal dengeleri sarsmaması adına kritik öneme sahip. Bakanlık, bu desteklerin hem bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olduğunu hem de sosyal adaletin korunmasına katkı sunduğunu vurguluyor.

4.664 TL devlet desteği açıklandı! Başvuru yapanlara nakit ödeme!

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Yaşlılık maaşından faydalanmak isteyen vatandaşların öncelikle ikamet ettikleri ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru sırasında kimlik belgesi ve gelir durumunu gösteren belgeler isteniyor. İnceleme sürecinden sonra uygun bulunan kişilere maaş bağlanıyor.

Kimler Yararlanabilir?

Bu destekten faydalanmak için aranan temel şartlar şunlar:

65 yaşını doldurmuş olmak

Sosyal güvencesi bulunmamak

Hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması

Herhangi bir gelir veya nafaka almıyor olmak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yardımların adil ve düzenli bir şekilde ulaştırılması için sahadaki denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık kaynakları, başvuru sahiplerine kısa sürede dönüş sağlandığını ve sürecin e-Devlet üzerinden de takip edilebildiğini belirtiyor.

Kaynak: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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