46-47-48-50-52 yaşında erken emeklilik! Kısmi emeklilik için liste geldi! Hemen bakın- 10 yıl prim ödeyenler için kısmi emeklilik imkanı sunulmakta. Ancak bu fırsattan yararlanabilmek için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. İlk olarak, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olma şartı bulunuyor. Ayrıca, SSK'lı olmak ve 3600 prim gününü (10 yıl) doldurmak gerekiyor. Bu şartları sağlayan kadınlar 50 yaşında, erkekler ise 55 yaşında emeklilik hakkı kazanabiliyor.

Emekli aylığının başlangıç tarihi, bu şartlardan hangisinin en son gerçekleştiğine göre belirleniyor. Bu süreçte, kadınlar için emeklilik yaşı 58'e, erkekler için ise 60'a kadar çıkabiliyor. Bu da kısmi emeklilikte yaş şartlarının önemini ortaya koyuyor.

12.5-15 Yıl Primle Emeklilik: Kimler İçin Uygun?

46-47-48-50-52 yaşında erken emeklilik! Kısmi emeklilik için liste geldi! Hemen bakın. 12.5 yıl prim ödeyenler için emeklilik şartları biraz daha farklılık gösteriyor. Bu süreçte, sigortalı olan kişilerin 4500 prim günü doldurması gerekiyor. Ayrıca, en az 25 yıldır sigortalı olma şartı aranıyor. Kadınlar için emeklilik yaşı 58, erkekler için ise 60 olarak belirlenmiş durumda.

Bağ-Kur'a bağlı çalışanlar için ise 5400 gün prim ödeme zorunluluğu bulunuyor. Ancak, yaş şartı yine değişiklik gösteriyor. Örneğin, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan kadınlar 56 yaşında, erkekler ise 58 yaşında emekli olabiliyor.

Eksik Primler İçin Borçlanma ve Aylık Güncellemeleri

Kısmi emeklilikte eksik prim günleri borçlanma yoluyla tamamlanabiliyor. Bu durum, emeklilik hakkı kazanmak için gereken gün sayısının borçlanma yoluyla elde edilmesini sağlıyor.

Bunun yanı sıra, emekli aylıkları düzenli olarak güncelleniyor. 2023 yılı büyüme verileri doğrultusunda emekli aylıkları yeniden hesaplanıyor. Prime esas kazançların güncellenmesi sırasında TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) artışı ve yıllık GSYH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) artışı dikkate alınıyor. Yeni emeklilik başvurusu yapacak olanların maaşı da bu güncelleme katsayısına göre belirleniyor.

Kaynak: Gazeteoku.com