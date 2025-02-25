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459,444 Bin TL’ye sıfır otomobil! Seat açıkladı, ÖTV’siz satış!

Sıfır kilometre otomobil almak isteyen vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle zorlanmaya devam ediyor. engelli bireyler, devletin sunduğu ÖTV muafiyeti ve indirimleri sayesinde çok daha uygun fiyatlarla araç sahibi olabiliyor.

459,444 Bin TL’ye sıfır otomobil! Seat açıkladı, ÖTV’siz satış!

Engelli bireyler, belirli koşulları sağladıklarında sıfır kilometre araç alırken Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf tutuluyor veya ÖTV indirimi alabiliyor.

✅ %90 ve üzeri engelli raporuna sahip bireyler: Tam ÖTV muafiyeti ile araç satın alabilir.

✅ %40-89 arası engelli raporu olanlar: ÖTV'nin %80'ine kadar indirim kazanabilir.

Bu muafiyet ve indirimler sayesinde sıfır araç fiyatları ciddi şekilde düşüyor.

ÖTV İndirimli Sıfır Araç Fiyatları (2025 Güncel)


Style 1.0 Evo 80 HP Benzin Manuel 999 cc 80 HP 827.000 TL 459.444 TL

Style 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Benzin Otomatik 999 cc 110 HP 1.210.000 TL 672.222 TL

FR 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Benzin Otomatik 1498 cc 150 HP 1.192.000 TL 662.222 TL

Style 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Benzin Otomatik - - 1.315.000 TL 730.556 TL

FR 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR Benzin Otomatik 1498 cc 150 HP 1.450.000 TL 805.556 TL

FR 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Benzin Otomatik 999 cc 115 HP 1.450.000 TL 805.556 TL

ÖTV Muafiyetli Araç

ÖTV muafiyetiyle araç alabilmek için aşağıdaki şartları karşılamak gerekiyor:

🔹 %90 ve üzeri engelli bireyler, kendileri veya üçüncü dereceye kadar yakınları adına ÖTV’siz araç alabilir.

🔹 %40-89 arası engel oranına sahip olanlar, ÖTV indiriminden yararlanmak için H sınıfı ehliyet ve araçta özel tertibat gerekliliği şartını sağlamalıdır.

🔹 ÖTV muafiyetli araçlar, 5 yıl boyunca satılamaz.

Kaynak: gazeteoku.com

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