GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

4500 prim günü olana emeklilik hakkı! En az 14 bin 469 TL maaşla emekli olacaklar!

Türkiye'de emeklilik sisteminde yapılan değişiklikler, çalışanların emeklilik koşullarının yıldan yıla farklılaşmasına neden oluyor.

4500 prim günü olana emeklilik hakkı! En az 14 bin 469 TL maaşla emekli olacaklar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni bir düzenleme için harekete geçti. Bu düzenlemenin, çok sayıda vatandaşa emeklilik yolunda yeni imkanlar sunması bekleniyor. Peki, bu düzenleme neleri içeriyor?

Emeklilik Koşulları Eşitleniyor!

Emeklilik mevzuatında, SSK ve Bağkur için ayrı ayrı koşullar uygulanmaktaydı. Bu durum, Bağkur'lu küçük esnaf vatandaşların emekli olma hakkını elde etmelerini zorlaştırıyordu. Yeni düzenlemeyle, Bağkur'lu vatandaşların emeklilik şartları kolaylaştırılacak. Prim gün sayısı 9,000’den 7,200’e düşürülerek 5 yıllık bir avantaj sağlanacak. Kısmi emeklilik koşulu da, SSK’lılarda olduğu gibi 5,400 günden 4,500 güne indirilecek.

4500 prim günü olana emeklilik hakkı! En az 14 bin 469 TL maaşla emekli olacaklar!

4500 Gün ile Kısmi Emeklilik İmkanı

4500 prim günü ile kısmi emeklilik konusu yoğun ilgi görüyor. Bu uygulama, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için 3,600 günle geçerliydi. Ancak, bu tarihten sonra sigorta girişi olanlar, 4,500 prim günü ile kısmi emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Şimdi bu hak, Bağkur'lu çalışanlar için de geçerli hale geliyor. Yani, 4,500 prim günü toplayan vatandaşlar, emekli olmak için gerekli olan prim şartını sağlamış olacak. Ancak, bunun yanı sıra yaş şartının da karşılanması gerekecek.

Kısmi Emeklilikte Yaş Şartı Nedir?

Kısmi emeklilikten faydalanmak isteyen 1999 sonrası sigortalıların, 4,500 prim günü ile emekli olabilmeleri için yaş şartını da karşılamaları gerekiyor. Bu şart; kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş olarak belirlenmiştir. Bu yaş şartını karşılayanlar, 4,500 prim günü varsa 7,200 prim gününü doldurmayı beklemeden emeklilik başvurusu yapabilir ve emekli maaşına bağlanabilir.

4500 prim günü olana emeklilik hakkı! En az 14 bin 469 TL maaşla emekli olacaklar!

Emekli Maaşı Düşük Olur mu?

4500 prim günü ile emeklilik durumunda, emekli maaşının ne kadar olacağı da merak konusu. Emekli maaşı hesaplama sisteminde, bu kişilerin düşük maaş almalarını gerektiren bir uygulama bulunmamaktadır. En olumsuz durumda bile, en düşük emekli maaşı olan 14,469 TL ile emekliye ayrılabilecekler. Primleri yüksek seviyeden yatırılanlar ise daha yüksek emekli maaşları alabilecekler.

KAYNAK: SGK KAYNAK LİNKİ 

Derleme: gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
BİM'den müşterileri coşturacak indirim; Zeytinyağı 157,50 TL, ton balığı 72,50 TL BİM'den müşterileri coşturacak indirim; Zeytinyağı 157,50 TL, ton balığı 72,50 TL
Emekli maaşı alanlara ek promosyon; Bankalar ödeme yapacak! Emekli maaşı alanlara ek promosyon; Bankalar ödeme yapacak!
Bu markaları sakın almayın; Ayrana o maddeyi karıştırmışlar Bu markaları sakın almayın; Ayrana o maddeyi karıştırmışlar
SGK açıkladı: 3600 günle kimler emekli olabilir? İşte detaylar! SGK açıkladı: 3600 günle kimler emekli olabilir? İşte detaylar!
Taşıt kredisi faizleri silbaştan; İNG, Garanti BBVA, İş Bankası 250.000 TL taşıt kredisi taksitleri! Taşıt kredisi faizleri silbaştan; İNG, Garanti BBVA, İş Bankası 250.000 TL taşıt kredisi taksitleri!
Esnek çalışma modeli müjdesi; Mesai saati kısalıyor Esnek çalışma modeli müjdesi; Mesai saati kısalıyor
SON HABERLER
Son 3 gün! Koşulsuz 5.000 TL verilecek; Geri ödemesi yok Son 3 gün! Koşulsuz 5.000 TL verilecek; Geri ödemesi yok
Emekli maaşı alanlara ek promosyon; Bankalar ödeme yapacak! Emekli maaşı alanlara ek promosyon; Bankalar ödeme yapacak!
Dacia'dan 504,444 TL'lik SUV teklifi! Dacia'dan 504,444 TL'lik SUV teklifi!
Skoda Elroq Türkiye pazarında; %10 ÖTV müjdesi! SUV'da yeni tercih Skoda Elroq Türkiye pazarında; %10 ÖTV müjdesi! SUV'da yeni tercih
Jose Mourinho'ya tarihi ceza; UEFA affetmedi Jose Mourinho'ya tarihi ceza; UEFA affetmedi
İnşaat demiri ton fiyatına zam geldi! İşte yeni demir fiyatları İnşaat demiri ton fiyatına zam geldi! İşte yeni demir fiyatları
Emekli maaşınızı yükseltin: Bu adımları izleyerek daha fazla aylık alın! Emekli maaşınızı yükseltin: Bu adımları izleyerek daha fazla aylık alın!
SGK açıkladı: 3600 günle kimler emekli olabilir? İşte detaylar! SGK açıkladı: 3600 günle kimler emekli olabilir? İşte detaylar!