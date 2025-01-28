4500 gün primi olan SGK'lının emeklilik tarihi değişti

Okurlarımızdan gelen sorular doğrultusunda, farklı sigorta statülerine göre emeklilik şartlarını detaylandırıyoruz.

4500 Gün Primi Olan Sigortalının Emeklilik Tarihi

Soru: 25 Aralık 1976 doğumluyum. 1 Ekim 2008’de sigortalı oldum ve şu ana kadar 4500 gün prim ödemem var. 25 yıllık sigortalılık süremi doldurdum. Ne zaman emekli olabilirim? (Acun A.)

Cevap: 7200 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Bu şartları sağlamak için 2700 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 7200 güne tamamladığınızda 60 yaşınızı doldurduğunuz tarihte emekli olabilirsiniz.

Alternatif olarak, 100 gün daha prim ödeyerek toplamda 4600 prim gününe ulaşırsanız, prim ödemeye devam etmeden 63 yaşınızı doldurduğunuz tarihte de emekli olmanız mümkündür.

Bağkur ve SSK Primi Olanlar İçin Emeklilik Şartları

Soru: 1 Mart 1966 doğumluyum. 1 Şubat 2008’de Tarım Bağkur’una giriş yaptım. 3240 gün Bağkur ve 2820 gün SSK olmak üzere toplam 6060 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim? (Tuncay CENGİZ)

Cevap: Bağkur’dan sonra SSK'ya prim ödediğinizi varsayarak yanıtlıyoruz. SSK'dan emeklilik için 7000 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Eğer 940 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 7000 güne tamamlarsanız, 60 yaşınızı doldurduğunuz tarihte emekli olabilirsiniz.

Hangi Sigorta Statüsünden Emekli Olabilirsiniz?

Soru: 12 Haziran 1974 doğumluyum. 4A (SSK) ve 4B (Bağkur) arasında emeklilik tercihi nasıl yapılır? Yurtdışı çalışma günlerimi borçlanarak EYT'den faydalanabilir miyim? Askerlik borçlanmasının etkisi nedir? SSK'dan mı yoksa Bağkur’dan mı emekli olmam avantajlı? (S. BERBER)

Cevap:

Eğer 1 Ekim 2008’den önce sigortalı olduysanız, son 2520 gün içinde en fazla prim ödediğiniz sigorta statüsünden emekli olabilirsiniz. Eğer 1 Ekim 2008’den sonra sigortalı olduysanız, toplam prim gün sayınıza göre hangi statüye daha fazla prim ödediniz ise o statüden emekli olursunuz.

Yurtdışı Borçlanması ve EYT

Yunanistan’da çalıştığınız yılları Türkiye’ye borçlanarak prim gününüze ekletebilirsiniz. Ancak bu sürelerin borçlanılması sigorta başlangıç tarihinizi değiştirmez. EYT'den faydalanmak için Türkiye'deki ilk sigorta giriş tarihiniz baz alınır.

Askerlik Borçlanması

2006 yılında yaptığınız askerliği borçlanabilirsiniz.

Borçlanma, prim gün sayınızı artırır ancak sigorta başlangıç tarihinizi öne çekmez.

Bağkur ve SSK Kıyaslaması

SSK, Bağkur’a kıyasla daha az primle emekli olma avantajı sunar.

Türkiye’deki sigorta başlangıç tarihinizi gün, ay ve yıl olarak paylaşırsanız sizin için en avantajlı yolu belirleyebiliriz.

Bağkur Prim Borcu Olanlar Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilir mi?

Soru: Bağkur’luyum. Prim borcumdan dolayı sağlık yardımı alamıyorum. Daha önce borcum olmasına rağmen sağlık yardımı alabiliyordum. Yeni bir düzenleme mi yapıldı? Borcumu ödemeden sağlık hizmeti alabilir miyim? (Ali DEMİR)

Cevap: 60 günden fazla prim borcu olan Bağkur’lular, normal şartlarda sağlık hizmetlerinden faydalanamaz. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararıyla, borcu olanların sağlık yardımı almasına imkan tanıyan düzenleme 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu karar kapsamında;

Prim borcunuz olsa bile Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Prim borcunuzu ödemeniz halinde özel hastanelerde de sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

SSK'ya İsteğe Bağlı Prim Ödenebilir mi?

Soru: 1969 doğumluyum. SSK giriş tarihim 9 Ekim 1989. Toplam 2557 gün prim ödemem var. Şu anda çalışmıyorum ve 4B isteğe bağlı sigorta kaydı yaptırdım. Ancak 4A isteğe bağlı sigorta da gördüm. 4B’yi iptal edip 4A’ya mı geçmeliyim? (Zeynep S.)

Cevap:

SSK’ya (4A) isteğe bağlı prim ödenemez, sadece Bağkur’a (4B) isteğe bağlı prim ödenebilir. Eğer 3600 günle SSK’dan emekli olmak istiyorsanız, eksik olan 1043 günü isteğe bağlı Bağkur olarak ödeyebilirsiniz.

Bağkur’dan sonra SSK'ya geçerek son 2520 gün içinde en az 1261 günü SSK’ya tamamlamanız halinde SSK’dan emekli olabilirsiniz.

Askerlik Borçlanması Son 7 Yıla Dahil Edilir mi?

Soru: 1 Mayıs 1969 doğumluyum. SSK başlangıcım 1 Haziran 1996 ve 400 gün prim ödemem var. 7 Temmuz 2010’da Bağkur’a giriş yaptım ve 4593 gün prim ödedim. 2023’te tekrar SSK’ya geçerek 593 gün prim yatırdım. 1989-1991 yılları arasında yaptığım 18 ay askerliği borçlanırsam, bu süre son yedi yıla dahil edilir mi? (Bahri İLBEY)

Cevap:

Askerlik borçlanması yapıldığında, prim günleri askerlik yapılan tarihe eklenir.

Son 7 yıl içinde askerlik yapmadığınız için, askerlik borçlanmanız son yedi yıl (2520 gün) içinde SSK primlerinizi artırmaz. Eğer SSK’dan emekli olmak istiyorsanız, Bağkur sonrası SSK’ya en az 1260 gün prim ödemeniz gerekmektedir. 667 gün daha prim ödeyerek SSK’da emeklilik için gerekli 1260 günü tamamlayabilir ve EYT kapsamında yaş şartı olmadan emekli olabilirsiniz.

📌 Güncel emeklilik ve prim bilgileri için resmi kaynakları takip edin:

🔗 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Resmi Sitesi - Ekrem Sarısu