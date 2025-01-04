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4.5 Milyon TL konut kredisi için Vakıfbank'ın istediği taksit açıklandı!

Günümüzde konut sahibi olmak, artan fiyatlar ve yüksek kredi maliyetleri nedeniyle her geçen gün daha da zorlaşıyor.

4.5 Milyon TL konut kredisi için Vakıfbank'ın istediği taksit açıklandı!

Son dönemde faiz oranlarındaki artış, konut kredisi kullanarak ev sahibi olma fikrini birçok vatandaş için ulaşılamaz hale getirdi. Bu durum, kredi maliyetlerinin detaylı şekilde incelenmesini önemli kılıyor.

Vakıfbank Konut Kredisi Kampanyasında Son Durum

Vakıfbank, yıllardır vatandaşlara konut kredisi imkanı sunan önemli bir kamu bankası olarak öne çıkıyor. Ancak son dönemde Merkez Bankası politika faizindeki artışlarla birlikte Vakıfbank da konut kredisi faiz oranlarını güncellemek zorunda kaldı. Bu artış, konut kredisi kullanımını zorlaştırırken konut piyasasındaki durgunluğun da artmasına neden oluyor.

Vakıfbank SarıPanjur Konut Kredisi Detayları

Vakıfbank'ın sunduğu "SarıPanjur Konut Kredisi" kapsamında 4.5 milyon TL'lik kredi çekmeyi düşünüyorsanız, karşılaşacınız maliyetleri detaylandıralım:

Kredi Tutarı: 4.500.000 TL

Vade: 120 Ay (10 Yıl)

Aylık Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit Tutarı: 176.864,65 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 22.500 TL

Ekspertiz Ücreti: 11.000 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %58,6423

Yukarıdaki bilgiler, Vakıfbank'ın resmi hesaplama aracından alınmış olup tüm maliyetleri kapsamaktadır. İlgili maliyetler, hem kredi çekmeyi planlayanların hem de sektörü inceleyenlerin dikkatle değerlendirmesi gereken bir tablo oluşturuyor.

Kaynak: Vakıfbank SarıPanjur Konut Kredisi Hesaplama Aracı

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