41-42 yaşında erken emeklilik için SGK’dan onay çıktı! TBMM’den geçmesi bekleniyor

Erken yaşlarda emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) duyurusuna göz atın. 52 53 yaşlarını beklemeden yıllar öncesinden emekli maaşınızı almaya başlayın. İşte SGK'nın onayladığı emeklilik yöntemi...

SGK ERKEN EMEKLİLİK ONAYI VERDİ

SGK'nın onaylamasıyla birlikte emeklilik yaşında önemli değişiklikler gündeme gelmekte. Özellikle de erken yaşlarda emekli olmak istiyorsanız bu şartları karşılamanız gerekiyor. Yıllar öncesinden emekli olabilmek adına size sunulan fırsatları değerlendirebilirsiniz. SGK'dan gelen bilgi doğrultusunda 52 ve 53 yaşlarındaki emeklilik yerine 49'un altına düşmek bir noktada sizin elinizde.

Çocuk sahibi kadınlar, doğum borçlanması adı altında sigortalı olarak çalışmadıkları sürenin primini toplu şekilde ödeyebiliyor. Toplamda 6 yıla kadar ödeme sağlayabilirsiniz. Bu sayede o süreleri çalışmış sayılacaksınız. Bankalar bunun için kredi seçenekleri de sunmakta. Emekli olmanız durumunda ise borcunuzu maaşınızdan kesintiler halinde ödeyebileceksiniz.

41-42 YAŞINDA EMEKLİLİK MÜMKÜN

Erkeklerde ise durum biraz daha farklı işliyor. Elbette birden fazla prim borçlanma yöntemi varsa da en bilineni askerlik borçlanması olarak karşımıza çıkmakta. Bu nedenle eğer prim borçlanması ile erken emeklilik şansınızı deneyecekseniz, ne kadar askerlik yaptığınıza da göz atın. Bu süre kadar emekliliğinizden düşeceğini unutmayın.

Daha fazla bilgi alabilmek adına Sosyal Güvenli Kurumu'nun resmi binalarına giderek danışabilirsiniz. Sizlere kaç yaşında emekli olabileceğinizle ilgili bilgi verebilirler. Emeklilik yaşı için yıllarca beklemenize gerek kalmadan bu işlemleri uygulayabilirsiniz.