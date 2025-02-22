40'lı tuvalet kağıdı 199,90 TL'ye düştü! Kaçıran çok üzülecek! CarrefourSA duyurdu

CarrefourSA, CarrefourSA Kart sahiplerine özel büyük bir indirim kampanyası başlattı. Belirli tuvalet kağıdı markalarında yüzde 50’ye varan indirimler sunuluyor!
İşte kampanyaya dair tüm detaylar ve indirimli ürünler...
Kampanya Detayları
✅ İndirimler yalnızca CarrefourSA Kart ile yapılan alışverişlerde geçerli.
✅ Stoklarla sınırlı ürünlerde geçerlidir.
✅ Kampanya süresi boyunca fiyatlar değişebilir.
✅ Bazı ürünlerde adet başına üst alım sınırı bulunmaktadır.
Öne Çıkan İndirimli Tuvalet Kağıdı Ürünleri
🛒 Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 40'lı
💰 429,90 TL yerine 199,90 TL (Adet fiyatı: 5,00 TL)
🛒 Carrefour Çift Kat 32'li Tuvalet Kağıdı
💰 210,00 TL yerine 169,00 TL (Adet fiyatı: 5,28 TL)
🛒 Selpak Extra Tuvalet Kağıdı (Pamuksu Doku 32'li)
💰 449,90 TL yerine 279,90 TL (Adet fiyatı: 8,75 TL)
🛒 Selpak Extra Banyo Ferahlatma Tuvalet Kağıdı 32'li
💰 449,90 TL yerine 279,90 TL (Adet fiyatı: 8,75 TL)
🛒 Carrefour Eco Planet Tuvalet Kağıdı 32'li
💰 169,50 TL (Adet fiyatı: 5,30 TL)
🛒 Papia Platinum Tuvalet Kağıdı 4 Katlı 32'li
💰 535,90 TL (Adet fiyatı: 16,75 TL)
🛒 Familia Kokulu Tuvalet Kağıdı 32'li
💰 448,50 TL (Adet fiyatı: 14,02 TL)
🛒 Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li
💰 386,90 TL (Adet fiyatı: 12,09 TL)
📌 Kampanyaya dahil tüm ürünleri incelemek ve alışveriş yapmak için CarrefourSA’nın resmi sitesi'ni ziyaret edebilirsiniz.CarrefourSA’nın bu büyük indirim kampanyasıyla tuvalet kağıdı alışverişinizi daha uygun fiyatlarla yapabilirsiniz.
💬 Sizce bu tür kampanyalar vatandaşın bütçesine ne kadar katkı sağlıyor? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın! 🛒🔥
Kaynak: gazeteoku.com