4000 TL sınırı koyuldu! Okkalı zammın ardından gelen fiyat listesi vatandaşın hoşuna gitmedi!

Noterde gerçekleştirilen işlemler için yüzde 100 zam geldi. Zamlarla ilgili verilen karar Resmi Gazete’de yayımlandı ve yasalaştı. İşte noter işlemlerinde gelen yüzde 100 zammın detayları...



Bugünkü sayısında Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre 2023 noter ücretleri yenilendi. Yeni tarifelerle birlikte yeni zamlar vatandaşların pek hoşuna gitmedi. Taşınmaz sözleşmesi, noterlerde satışa konu taşınmaz için yapılan satış değerinden binde 1’i isteniyor. Alınan ücret 500 TL’den az ve 4 bin TL’den fazla olmasın diye de sınır konuldu. Peki, 2023 noter işlemleri fiyatları ne kadar? 2023 güncel noter işlemi ücretleri ne kadar oldu? 2023 araç satış devir işlemi fiyatı ne kadar? 2023 pasaport noter işlemleri ne kadar? İşte 2023 noter işlemleri fiyatları ne kadar?



Noter harçları yükseldi



Belirtilen işlemlerde harçlar kanunu kapsamında yüzde 30 alınan noter harcı için minimum sınır 8,66 TL’den 17,32 TL’ye arttırıldı. Vakıf senedi ve vasiyetname düzenlemeleri ise 391,91 TL’den 782,82 TL’ye zamlandı. Her bir sayfanın yazı fiyatı maliyeti ise 11,88 TL’den 23,76 TL’ye arttırıldı. Bunlara ek olarak tescil gereken işlemlere ait kağıtlar ile her işleme kesilen ücret 3,71 TL’den 7,42 TL’ye zamlandı. İşte diğer noter işlem ücretleri...



2023 noter işlem ücretleri ne kadar?



2. el araç satış / devir işlemleri 932,65 TL.



Araçların plaka değişimleri artık 547 TL’ye yapılıyor.



Noter kağıdı ile beyanneme bedeli noterde 55 TL oldu.



Sıfır araç tescil fiyatları ise 714,68 TL’ye zamlandı.



2023 pasaport fiyatı ise 501 TL oldu.



En son vekaletname, protesto, resen senet bedeli ise 110 TL oldu.



2023 ikamet izin fiyatı 356 TL’ye çıktı.