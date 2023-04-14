4000 TL Maaşa ek ödeme müjdesi yine emekliye geldi! Cumhurbaşkanı onayladı, ödemeler kesinleşti

14 Mayıs seçimleri öncesinde büyük müjdeler emekliler için gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emeklinin maaşı Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile birlikte kökten değişmişti. En düşük emekli maaşına 2.000 TL'lik artış yapılmış ve yeni zamlı en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükselmişti. Emekliye verilen ikinci Müjde ise bayram ikramiyesi zammı oldu. Ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesinde emeklilere tamamen karşılıksız olarak devlet tarafından ödenen Bayram ikramiyesine 900 TL'lik bir artış yapıldı. Yeni zamlı bayram ikramiyesi ise 2.000 TL'ye yükseldi.

Ayrıca EYT'li için müjde geçtiğimiz aylarda gelmiş EYT yasası TBMM’den geçerek yürürlüğe girmişti. Emekli sayısı 16 milyona dayanırken müjdelerin de ardı arkası kesilmiyor. Ramazan Bayramı öncesi Bugünden itibaren emekliye ödemeler başladı. Hem zamlı emekli maaşları hem de bayram ikramiyeleri bugün itibariyle hesaplara yatıyor. Devletten emekliye müjdeler bitmiyor. 16 milyona yakın emekliyi ilgilendiren bir son dakika duyurusu daha var. Devlet maaş ek 4.000 TL ödeme için tarihleri duyurdu. Zamlı bayram ikramiyesi tarihleri, zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri ve zamlı EYT maaşı ödeme tarihleri netleşti. Milyonlarca emekli seçim öncesi ve bayram öncesi cebini resmen parayla dolduracak. Emekliye ek ödemelerle ilgili tüm detaylar haberimizde…

9500 TL MAAŞLAR HESAPLARA YATIYOR

Milyonlarca emekli Bayram öncesinde paraya para demeyecek. Peş peşe yapılan zam açıklamaları sonrasında sevinen emekliler ödeme tarihlerini merakla bekliyordu. Nihayet emeklinin beklediği o tarih geldi. Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ve Zamlı emekli maaşı ödemeleri bugün itibariyle yatmaya başlıyor. SSK emeklileri hem bayram ikramiyesi hem de zamlı en düşük emekli maaşı ödemelerini bugün alıyor. Bu durumda emeklinin cebine girecek net rakam 9.500 TL oluyor. Hafta içinde BAĞ-KUR emeklisi ve memur emeklisi için de ödemeler tamamlanacak. Ayrıca EYT'liler de ilk maaşlarına kavuşuyor.

EMEKLİYE MAAŞA EK 4000 TL ÖDEME

2023 yılı adeta emeklinin yılı oldu. Emekliler, geçtiğimiz aylarda peş peşe müjdeler aldı. Hem en düşük emekli maaşına yapılan zam hem de bayram ikramiyesi zam mı emekliyi biraz da olsa ekonomik anlamda rahatlattı. 2023 yılında emekliye verilen en önemli müjdelerden biri Bayram ikramiyesindeki artış olmuştu. Emekliye maaşı ek 2023 yılı için ödenecek toplam bayram ikramiyesi 4000 TL oldu. Yani milyonlarca emeklinin cebine tamamen karşılıksız olarak 4000 TL ikramiye girecek. Üstelik müjdeler bununla da sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde maaş zammı haberi ile sevinen emekliler temmuzda ara zam alacak. Emekliye temmuz zammı henüz netleşmedi ancak enflasyon verilerinin netleşmesi ile birlikte gerçek rakamlarda ortaya çıkacak.