4000 TL ek ikramiye! 4A 4B 4C emeklisini sevinçten çıldırtacak müjde geldi

Kurban Bayramı öncesinde emekliye müjde üstüne Müjde geliyor. Bu defa haber Bayram ikramiyeleri ile ilgili oldu. Emeklinin yüzünü güldürecek karar verildi Tam 4.000 TL Ek bayram ikramiyesi geliyor. 4A 4B 4C ve EYT emeklisinin tamamı için ödeme var. Yarın emeklinin banka hesabına geçecek ATM'den çekebilirsiniz.

SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı, 4A, 4B, 4C tüm emekliler için uzun zamandır beklenen bayram ikramiye zamlarına ilişkin açıklamalar geldi. Milyonlara 4 Bin TL'lik müjde geldi. İşte detaylar...

Kurban bayramına son 2 gün kala emeklinin yüzünü güldürecek ikramiyelere ilişkin zam haberi geldi. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Erdoğan emekliye bayram ikramiyelerine zam vaadi vermişti.

AÇIKLAMA BU SABAH GELDİ

Ancak emeklinin cebine 17-23 Haziran tarihleri arasında yapılan bayram ikramiyesi ödemeleri emeklilerin hesaplarına 2.000 TL olarak geçti. Az önce müjdeli haber geldi. Emekliye ek bayram ikramiyesi müjdesi verildi. Hesaplara 4.000 TL daha ikramiye ödemesi yatacak. A

Emekli Bayram ikramiyesine zam gelecek mi gelmeyecek mi, Emekliye ne kadar ödeme yatacak gibi soruların yanıtı merak edilirken Erdoğan sözünü tuttu. Emekliye ek bayram ikramiyesi ödemesi geliyor. Başkent kulislerinde yer alan iddialara göre emekli bayram ikramiyesi artacak bugün itibariyle emeklinin IBAN numarasına yeni ödemeler yatacak. ​​​​​​​

2000 TL'YE EK OLARAK 2 BİN TL DAHA ÖDENECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram öncesi verdiği sözü tutacağı ve emekli bayram ikramiyesi miktarını bugün itibariyle yeniden açıklayacağı konuşuluyor. SSK bağ-kur memur emeklisi ve EYT emeklisi vatandaşlar bu haberi sabırsızlıkla bekliyor. Bu durumda emekli bayram ikramiyesi 4000 TL'ye yükselmiş olacak hesaplara 2000 TL daha ödeme aktarılacak.

EYT ÖDEMEYİ ALIYOR

Özellikle EYT emeklisi olan vatandaşlar için zaten Bayram öncesi açıklama gelmişti. Mart ayında emeklilik dilekçesi veren ancak emekli maaşı bugüne kadar bağlanmayan EYT emeklileri çift ikramiye alacaktı. Ramazan Bayramı'nda alamadıkları ikramiyeyi de Kurban bayramında alan EYT emeklileri son derece sevindi. Şimdi tüm emekliler 4000 TL ikramiye alma müjdesini bekliyor. Bu durumda EYT emeklisinin de hesabına 2.000 TL Ek ödeme yatacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bayram ikramiyesi ödemelerini 17 Haziran ve 23 Haziran tarihleri arasında hesaplara geçeceği bildirilmişti. Bu tarihler aralığında ikramiye ödemeleri emekli vatandaşların banka hesaplarına yansıdı. Ödemeler 23 Haziran'da tamamlandı milyonlarca emekli ödemelerine kavuştu. Ayrıca Haziran ayı emekli maaşları da erken ödendi.