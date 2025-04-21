4 sene erken emekli olun; SGK açıkladı, o çalışanlara hak verildi!

Çalışma hayatında ciddi sorumluluklar üstlenen annelere yönelik SGK'nın özel düzenlemesi, engelli çocuğu olan kadınlara erken emeklilik imkânı sunuyor. Bu hak, hem prim günlerinin artırılması hem de emeklilik yaşının düşürülmesi gibi iki önemli avantaj sağlıyor.

1. Prim Gün Sayısına %25 Ek Avantaj

SGK, engelli çocuğu olan annelerin prim gün sayılarını %25 artırıyor.

Örnekle açıklayacak olursak:

🔹 Normalde 6.000 prim günü olan bir annenin süresi, düzenleme sayesinde 7.500 güne çıkmış sayılıyor. Bu artış, annenin daha erken emekli olabilmesi için büyük bir avantaj sağlıyor.



2. Emeklilik Yaşı da Düşüyor

Sadece prim değil, yaş avantajı da var. Eğer çocuk, sağlık kurulu raporuna göre ağır engelli ve başkasının bakımına muhtaç durumdaysa, anneler yaş koşulunda da indirim alıyor.

📌 Yani, artırılan prim günü kadar emeklilik yaşından düşüş yapılabiliyor.

Bu da, annenin ortalama 4-5 yıl daha erken emekli olmasını mümkün kılıyor.

Kimler Yararlanabilir?

Bu haktan faydalanmak isteyen annelerin şu adımları izlemesi gerekiyor:

✅ Çocuğun engel durumunu resmî sağlık kurulu raporuyla belgelemesi

✅ SGK’ya başvuruda bulunması

✅ Başvurunun mevzuata uygunluğu SGK tarafından değerlendirilir

📌 Kaynak: SGK Resmî Mevzuatı

Soru: Engelli çocuğu olan anneler erken emekli olabilir mi?

Yanıt: Evet. SGK, engelli çocuğu olan annelere prim gün sayısını %25 artırma ve emeklilik yaşından indirim imkânı sunuyor. Başvuru için sağlık kurulu raporu ve SGK’ya dilekçe yeterli.