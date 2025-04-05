4 LT Turna Ayçiçek Yağı 380 TL'den kapınıza teslim edilecek

Bu ürünü, kampanya kapsamında diğer ihtiyaçlarınızla birlikte sipariş ederek hem kaliteli bir ürüne sahip olabilir hem de indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. ​

Kampanya Kapsamı: İndirim kodu, belirli bir süre ve stoklarla sınırlı olabilir. Bu nedenle, kampanyanın geçerliliğini ve koşullarını Getir uygulaması üzerinden kontrol etmeniz önemlidir.​

Ürün Stokları: Turna Ayçiçek Yağı ve diğer ürünlerin stok durumları değişkenlik gösterebilir. Siparişinizi oluştururken ürünlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin.​

Teslimat Bölgeleri: Getir'in hizmet verdiği bölgeler sınırlı olabilir. Uygulama üzerinden bulunduğunuz bölgenin hizmet kapsamında olup olmadığını teyit edin.