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4 LT Turna Ayçiçek Yağı 380 TL'den kapınıza teslim edilecek

GetirBüyük'te, Turna Ayçiçek Yağı 4 litrelik pet şişe, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

4 LT Turna Ayçiçek Yağı 380 TL'den kapınıza teslim edilecek

Bu ürünü, kampanya kapsamında diğer ihtiyaçlarınızla birlikte sipariş ederek hem kaliteli bir ürüne sahip olabilir hem de indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. ​

Kampanya Kapsamı: İndirim kodu, belirli bir süre ve stoklarla sınırlı olabilir. Bu nedenle, kampanyanın geçerliliğini ve koşullarını Getir uygulaması üzerinden kontrol etmeniz önemlidir.​

Ürün Stokları: Turna Ayçiçek Yağı ve diğer ürünlerin stok durumları değişkenlik gösterebilir. Siparişinizi oluştururken ürünlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin.​

Teslimat Bölgeleri: Getir'in hizmet verdiği bölgeler sınırlı olabilir. Uygulama üzerinden bulunduğunuz bölgenin hizmet kapsamında olup olmadığını teyit edin.

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