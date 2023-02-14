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4 L Ayçiçek yağı fiyatı son kez düştü! O market rafları boşaltıyor, Ayçiçek yağı indiriminde son günler

Ayçiçek yağı indirimi bekleyenlere dev Müjde o marketten geldi. 4 L ayçiçek yağı fiyatı resmen dibe çekildi. Sadece 123 TL'ye Ayçiçek yağı almak için son indirim fırsatını kaçırmayın.

4 L Ayçiçek yağı fiyatı son kez düştü! O market rafları boşaltıyor, Ayçiçek yağı indiriminde son günler

Ayçiçek yağı fiyatları ne yazık ki koronavirüs pandemisi ve ardından gelen Rusya Ukrayna Savaşı ile birlikte resmen rekor kırdı. Sofraların vazgeçilmez ürünleri arasında olan Ayçiçek yağı her geçen gün artmaya devam ederken bazı Marketler indirim kampanyaları ile vatandaşlara hesaplı Ayçiçek yağı satışı yapmayı da sürdürüyor. Bugün de yeni bir indirim haberi o marketten geldi. Ayçiçek yağı fiyatlarına tam 53 TL'lik indirim uygulandı. 4 L Ayçiçek yağı bu kapsamda sadece 123 TL'ye satılıyor.

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARINA DEV İNDİRİM

Temel gıda ürünlerine yapılan fahiş zamlar sonrasında vatandaşlar market alışverişi yapmakta bile güçlük çekiyor. Ancak birçok market zinciri bu süreçte vatandaşın imdadına yetişerek peş peşe kampanyaları ile adeta ilaç oluyor. Bugün de yeni bir Ayçiçek yağı indirimi kampanyası geldi. 4 litre Ayçiçek yağı o markette sadece 123 TL fiyatı ile satışa sunulmaya başlandı. Ancak indirim kampanyasında son günlerde girildi. Raflarda sınırlı sayıda ürün kalırken Bu kampanyada Ayçiçek yağını Yetişen alıyor.

CARREFOURSA MARKET AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ

Son dönemlerde tüketiciler tarafından en çok tercih edilen Market zincirlerinden Biri haline dönüşen CarrefourSA ayçiçek yağı fiyatlarında da dev bir indirim sunuyor. CarrefourSA'da 4 litre kırlangıç ayçiçek yağı sadece 123,90 TL fiyatına satılıyor. İndirim öncesi fiyatı 176,90 TL olan 4 litre ayçiçek yağında uygulanan indirim 53 TL oldu.

CarrefourSA 4 litre ayçiçek yağı indirimi sınırlı sayıda ürün için geçerli. O sebeple indirimli ayçiçek yağı alışverişi yapmak isteyen vatandaşların acele etmesi gerekiyor.

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