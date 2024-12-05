4 GÜNLÜK ÇILGIN İNDİRİM! Tarım Kredi daha ne yapsın! Çay, zeytin, bal, sucuk, kahve fiyatları dipte

Gıda fiyatlarındaki artışı dengelemek ve vatandaşlara uygun fiyatlı alışveriş imkanı sunmak için düzenlenen bu kampanyalar, emeklilerden asgari ücretli çalışanlara kadar milyonlarca kişinin dikkatini çekiyor. İşte Tarım Kredi Marketlerde dört gün boyunca devam edecek olan indirimli ürünlerin listesi!

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Enflasyonla Mücadele

Tarım Kredi Marketleri, enflasyonla mücadele kapsamında düzenli olarak uygun fiyatlı ürünler sunuyor. İndirimli alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, Tarım Kredi Market’in kampanyalarını yakından takip ediyor. Peynirden çaya, yoğurttan kahveye birçok temel gıda ve temizlik ürünü indirimli fiyatlarla satışta.

En Çok Dikkat Çeken İndirimli Ürünler

Aralık ayı kampanyasında en çok ilgi gören ürünler arasında peynir ve çay yer alıyor. İşte dikkat çeken bazı indirimli ürünlerin fiyatları:

TK Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (Farklı Çeşitler): 159,90 TL

TK Tiryaki Siyah Çay (1 kg): 129,90 TL





İndirimli Ürünlerin Detaylı Fiyat Listesi

TK Yarım Yağlı Yoğurt (1 kg): 69 TL

TK Gemlik Yağlı Salamura Zeytin (1 kg): 135 TL

TK Süzme Çiçek Bal Kavanoz (850 gr): 179 TL

TK Türk Kahvesi (100 gr): 29,90 TL

Torku Premio Çikolata: 28,90 TL

Torku Gofret Çeşitleri: 24,90 TL

Duru Hydro Pure Kalıp Sabun Çeşitleri: 59,90 TL

Elit Sıvı Sabun Çeşitleri (1 litre): 84,90 TL

Bakpiliç Donuk Poşet Bütün Piliç (1 adet): 79,90 TL

TK Küvet Fermente Dana Kangal Sucuk (1 kg): 569,90 TL

TK Yeşil Mercimek (1 kg): 55,90 TL

KAYNAK: Tarım Kredi Market’in resmi internet sitesi üzerinden duyuruları takip edebilirsiniz.