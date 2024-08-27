3600 prim yetiyor! Düşük prim günleriyle erken emeklilik imkanı

Türkiye’deki emeklilik sistemi, eksik prim gününe sahip çalışanlara kısmi emeklilik fırsatları sunarak erken emekliliğin kapılarını aralıyor. SGK'nın sağladığı bu imkanlar, işsizlik gibi nedenlerle prim günlerini tamamlayamayanlar için büyük avantaj sağlıyor.

Türkiye'de emeklilik sistemi, çeşitli kolaylıklarla çalışanların hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Özellikle düşük prim gününe sahip sigortalılar için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sunduğu özel fırsatlar, birçok kişinin erken emekli olmasına olanak tanıyor. Hayatlarının farklı dönemlerinde işsiz kalan veya yeterli prim günü biriktiremeyen çalışanlar, SGK'nın sunduğu kısmi emeklilik fırsatlarından yararlanarak emeklilik hayallerine ulaşabiliyor.

KISMİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kısmi emeklilik, SGK'nın eksik prim günü olan çalışanlara sunduğu bir emeklilik türüdür. Bu sistemde, çalışma yıllarına ve sigorta türlerine göre belirlenen 3600, 4500 veya 5400 prim günüyle emekli olmak mümkündür. Özellikle işsiz kalma gibi sebeplerle prim günlerini tamamlayamayan çalışanlar için büyük bir kolaylık sağlayan bu uygulama, emekliliğin daha erken bir yaşta mümkün olmasına imkan tanıyor.

EMEKLİLİK YAŞ ŞARTI

Kısmi emeklilikten faydalanmak isteyen çalışanlar için en önemli şart, belirli bir yaşa ulaşmış olmaktır. Türkiye'de kadınlar için emeklilik yaşı 58, erkekler için ise 60 olarak belirlenmiştir. Bu yaş şartını sağlayan sigortalılar, SGK'ya başvurarak emeklilik işlemlerini başlatabilir ve kısmi emeklilik hakkından yararlanabilirler.

PRİM GÜNÜ ŞARTLARI

Kısmi emeklilikte, prim günü sayısı çalışanların sigorta türüne göre değişiklik göstermektedir. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında olmayanlar için 3600 prim günüyle emeklilik mümkünken, EYT dışında kalan SSK'lılar için bu sayı 4500 olarak belirlenmiştir. Bu şartları sağlayanlar, toplam prim gününü tamamlamadan da emekli olma şansına sahip olurlar.