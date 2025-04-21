3600 gün ara vermeden prim ödeyene müjde; SGK'dan yaş şartlı emeklilik hakkı!

Kısmi emeklilik, 3600 prim günü ile emekli olmayı mümkün kılan özel bir uygulamadır. Bu hak yalnızca belirli koşulları sağlayan çalışanlara sunuluyor.

9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar, bu haktan daha avantajlı yararlanabiliyor. Eğer ilk sigorta girişi bu tarihten sonra yapılmışsa, prim şartı 4500 veya 5400 güne kadar çıkabiliyor.

📅 Yaş Şartı Olmadan Olmuyor

EYT kapsamındakiler yaş şartı olmadan emekli olabiliyor. Ancak kısmi emeklilik için yaş şartı geçerli.

Kadınlar için: 58 yaş

Erkekler için: 60 yaş

Bu yaşlara ulaşan ve 3600 prim gününü tamamlayanlar, kısmi emeklilik hakkından yararlanabiliyor.

💸 Maaş Düşük Olur Mu? İşte Gerçekler

Kısmi emekliliğin maaş açısından büyük bir dezavantajı bulunmuyor. Çünkü SGK sisteminde daha çok çalışmak daha yüksek maaş anlamına gelmiyor.

Emekli maaşını belirleyen ana unsur, ödediğiniz primlerin miktarı. Yani asgari ücret üzerinden 7000 gün prim ödeyenle, 3600 gün prim ödeyen arasında ciddi bir fark oluşmayabilir.

En düşük emekli maaşına yakın bir gelir alınması, her iki durumda da olasıdır

✅ Kimler Yararlanabilir?

1999 yılı öncesi sigorta girişi olanlar

3600 prim gününü dolduranlar

Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını tamamlayanlar

Bu kriterleri sağlayan vatandaşlar, SGK'nın sunduğu en kolay emeklilik yollarından biri olan kısmi emeklilikten faydalanabilir.

Kaynak: SGK