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3.6 milyon TL konut kredisi kampanyası! Vakıfbank aylık ödenecek taksiti açıkladı!

Türkiye’de ev sahibi olmak, artık sadece hayal gücünü değil aynı zamanda güçlü bir mali stratejiyi de zorunlu kılıyor.

3.6 milyon TL konut kredisi kampanyası! Vakıfbank aylık ödenecek taksiti açıkladı!

Artan konut fiyatları karşısında vatandaşlar, birikimlerinin yetersiz kaldığı noktada bankaların konut kredisi ürünlerine yöneliyor. Bu noktada VakıfBank tarafından sunulan konut kredisi paketi, birçok kişi tarafından araştırılıyor.

Tek Başına Tasarruf Yetmiyor

Ortalama bir daire fiyatının milyonlarla ifade edildiği günümüzde, peşin alım neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. Bu nedenle, ev almak isteyenler için konut kredileri adeta bir çıkış kapısı haline geldi. 

VakıfBank’tan 4 Milyon TL’ye Kadar Konut Kredisi

VakıfBank, 4 milyon TL’ye kadar konut kredisi taleplerine yanıt veriyor. Ancak kredi şartları ve geri ödeme yükü oldukça yüksek. Aşağıda, 3.600.000 TL tutarındaki bir örnek kredi üzerinden güncel maliyet bilgileri yer alıyor:

💳 Kredi Özeti (Tarih: 19 Nisan 2025)

Kredi Tutarı: 3.600.000 TL

Vade Süresi: 120 Ay (10 yıl)

Aylık Taksit: 134.580,03 TL

Aylık Faiz Oranı: %3,69

Yıllık Maliyet Oranı: %55,2059

Kredi Tahsis Ücreti: 18.000 TL

Ekspertiz Ücreti: 19.500 TL

Toplam Geri Ödeme Yükü Artıyor

Bu şartlar altında, 10 yıl boyunca yapılacak ödemeler toplamda milyonları buluyor. Özellikle yıllık maliyet oranının %55’i aşması, borcun gerçek yükünü ortaya koyuyor. Yani 3.600.000 TL'lik bir kredi için 10 yıllık toplam ödeme yaklaşık 16 milyon TL’ye yaklaşabiliyor.

Talep Var, Ancak Kredi Kullanımı Zorlaşıyor

Konut kredilerine yönelik ilgi yüksek olsa da, maliyetlerin artması kredi kullanım oranlarını düşürüyor. Bankalar faiz oranlarını ekonomik riskler ve politika faizine göre belirlerken, vatandaşlar ise bütçelerini uzun vadeli yükümlülüklere göre ayarlamakta zorlanıyor.

KAYNAK: https://www.vakifbank.com.tr/tr/hesaplama-araclari/saripanjur-konut-kredisi-hesaplama-araci

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