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33.900 TL'ye 62 m2 prefabrik ev! Devlet desteğiyle herkes müstakil ev alacak

Prefabrik ev yaptırmayı düşünenler, genellikle bu tür evlerin maliyetini merak ederler. Bazı firmalar, belirli kampanyalarla fiyat avantajları sunarak prefabrik ev satışını artırmaktadır. Ayrıca, devlet desteği sağlandığında, maliyetler önemli ölçüde düşebilmektedir.

33.900 TL'ye 62 m2 prefabrik ev! Devlet desteğiyle herkes müstakil ev alacak

Deprem riskinden dolayı çok katlı yapılarda yaşamayı tercih etmeyen kişiler, uygun arsalara sahipse prefabrik ev yaptırmayı daha cazip bir seçenek olarak görmektedirler. Prefabrik evler, fiyatlarının yanı sıra sağlamlıkları ve hızlı inşa edilme süreçleri ile de dikkat çeker.

Prefabrik Evler Her Arazide Yapılabilir Mi?

Teknik açıdan, prefabrik evler hemen her türlü araziye inşa edilebilir. Bu tür evlerin kurulabilmesi için düz bir beton zemin gereklidir ve bu zemin hemen her araziye uygulanabilir. Ancak, imar mevzuatı açısından prefabrik evlerin inşa edilmesi için belediyelerden onay alınması önemlidir. İmar durumuna bağlı olarak, prefabrik evlerin yerleştirileceği alanın yerel yönetimler tarafından belirlenen yasal sınırlarına uyulması gerekmektedir. Bu nedenle, yerel belediyelerle iletişim kurarak inşa süreci hakkında bilgi alınması, olası yasal sorunların önüne geçilmesine yardımcı olur.

Prefabrik Evler İçin Devlet Desteği

Prefabrik ev yaptırmayı planlayanlar için devlet desteği de bir seçenek olabilir. Ancak, devlet desteği almak için belirli şartlar gerekmektedir ve her birey bu destekten yararlanamayabilir. Sosyal yardım programları kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere 300.000 TL’ye kadar prefabrik ev yapımı için destek verilmektedir. Bu yardımlar, belirli gelir kriterlerini sağlayan ve yardıma ihtiyaç duyan aileler için geçerlidir. 

Kaynak ve Bilgi: Devlet Destekli Ev Yapımı Hakkında Detaylar

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