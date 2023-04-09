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33.500 TL promosyonla Yapı Kredi bombayı patlattı! Emeklilerin nakit sıkıntısı kalmayacak

33.500 TL promosyonla Yapı Kredi bombayı patlattı! Emeklilerin nakit sıkıntısı kalmayacak. İşte Yapı Kredi 2023 güncel promosyon kampanyası detayları...

33.500 TL promosyonla Yapı Kredi bombayı patlattı! Emeklilerin nakit sıkıntısı kalmayacak

Emekli vatandaşlara Nisan 2023 son 3 yılın en büyük para yağmurunu sunuyor. Emeklilere Nisan 2023 ekstra kazanç sağlarken Yapı Kredi Bankası ise hazırladığı güncel promosyon kampanyası ile emeklileri adeta sağanak para yağışına tutuyor. Peki, emeklilere Nisan 2023 promosyon miktarları ne kadar verilecek? Yapı Kredi güncel promosyon tutarı ne kadar? Emeklilere Nisan 2023’de ne kadar para yatacak?  


Emekli vatandaşlar için maddi anlamda çok rahatlatıcı bir dönem geliyor. EYT’liler için yatan ilk maaşlarla beraber maaş farkı, üstüne 2 bin TL Ramazan Bayramı ikramiyesi ve ardından gelen promosyon ödemeleri ile borçlar kapanıyor, ertelenen ihtiyaçlar alınıyor. En çok da Yapı Kredi Bankası 2023 emekli promosyon kampanyası ile milyonlarca emekliyi sevince boğuyor. Peki, Yapı Kredi Bankası güncel emekli promosyonu ne kadar? İşte Yapı Kredi Bankası’nın promosyon miktarı ve emeklilere özel sunulan avantajların detayları... 


YAPI KREDİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI DETAYLARI 


Emeklilere özel verilecek olan nakit promosyon ödemesine ek olarak ekstra 250 TL için “Ek Ödül Taahhütnamesi”nin imzalanması yeterlidir. Bu da maaşa göre alınan nakit promosyona ek olarak verilecek olan nakit 250 TL ödül olarak sunulmaktadır.  


Kampanya kapsamında isteğe bağlı olarak emeklilere özel 3 ay boyunca sıfır faizli olarak 2.000 TL taksitli nakit çekim hakkı tanınmaktadır. Ayrıca kredi kartı ile harcama yapan emekliler için 6 Haziran 2023 tarihine kadar ek 750 TL nakit promosyon ödemesi daha tanımlanmaktadır. Yalnızca gerekli harcamalarını yapan emekliye ek 750 TL ve “Ek Ödül Taahhütnamesi” imzalayana 250 TL olmak üzere nakit promosyon miktarına 1.000 TL eklenmektedir. 


Bu kaçırılmayacak Yapı Kredi Bankası emekli promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar ayrıca tüm Migros Marketlerinden yapılan harcamalarla 900 TL kazanabilmektedir. Yapı Kredi Bankası promosyonu ne kadar ödenecek? 


YAPI KREDİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON MİKTARI 


Yapı Kredi Bankası emekli müşterilerine özel sunduğu aşağıdaki kampanyayı güncelledi. Yapı Kredi’nin güncellenen emekli promosyonları şu şekilde oldu: 
3 bin 499 TL alan emekli 4.500 TL alacaktır. 


3 bin 500 TL ile 7 bin 499 TL maaşı olanlar içinse 5.250 TL ödenmektedir. 
Promosyon ödemesini 7 bin 500 TL ile 9 bin 999 TL aylığı olanlara ise Yapı Kredi 6.750 TL olarak ödemektedir. 


10 bin TL üzerindeki aylıklara yatan emekli promosyonu da 7.500 TL’dir. Ancak Yapı Kredi Bankası’nın güncel promosyon ödemeleri bununla bitmez. 


25.000 TL NAKİT FIRSATI EMEKLİLERE YAPI KREDİ BANKASINDA 


Emekli müşterilerine özel olarak Yapı Kredi Bankası tam 3 ay erteleme imkanı ile 25 bin TL nakit fırsatını yüzde 0 faizle sunmaktadır. Yapı Kredi Bankası’ndan ihtiyaç kredisi kullanan emeklilere tamamen karşılıksız artı 500 TL daha nakit promosyon ödemesi de yatırılmaktadır.  


Yapı Kredi Bankası’ndan emeklilerin alacağı ödemeler tam anlamıyla tüm maddi sıkıntıların hemen düzene konması anlamında çok büyük rahatlık sağlayacaktır.  

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