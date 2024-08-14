332 TL'ye uçak bileti! PEGASUS indirimli uçak bileti nasıl alınır? Viyana, Atina, Prag, Roma, Venedik- Pegasus Hava Yolları’nın bu indirimli bilet kampanyası, özellikle uygun fiyatlı seyahat arayışında olanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Hem tatil planlarını ekonomik hale getirmek isteyenler hem de iş seyahati yapacaklar için ideal bir seçenek olan bu kampanya, sınırlı süreli olduğu için büyük ilgi görüyor. İndirimli bilet fırsatını kaçırmamak için Pegasus’un web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden hızlıca biletlerinizi satın alabilirsiniz.

Kampanyanın Geçerlilik Süresi ve Seyahat Tarihleri

332 TL'ye uçak bileti! PEGASUS indirimli uçak bileti nasıl alınır? Viyana, Atina, Prag, Roma, Venedik... Bu cazip kampanya, kısa bir süre için geçerli olacak. İndirimli bilet kampanyası, 14-15 Ağustos 2024 tarihlerinde sona eriyor. Bu nedenle, kampanyadan yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Satın alınan biletlerle yapılacak seyahatler ise 1 Kasım 2024 ile 30 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Kampanya Koşulları ve Avantajları

Kampanya kapsamında satışa sunulan biletler, yalnızca belirli yurt dışı destinasyonlar için geçerli. Bilet fiyatları, vergi ücretleri hariç olmak üzere 9 Euro’dan başlıyor. Bu sayede, seyahatseverler düşük maliyetli bir yurt dışı tatili planlayabilirler. Ancak unutulmaması gereken önemli bir detay, kampanyanın sadece 200 bin koltukla sınırlı olduğudur. Bu nedenle, en iyi fiyatlardan yararlanmak isteyenlerin hızlı davranması tavsiye ediliyor.

Kaynak: flypgs.com

Derleme: Gazeteoku.com