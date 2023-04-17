32'li tuvalet kağıdına dev indirim geldi! O market çılgın kampanyayı duyurdu: 3 gün sürecek

Evinde tuvalet kağıdı biten bayram öncesi tuvalet kağıdı bir indirimi bekleyenler için güzel haber geldi. O markette 32'li tuvalet kağıdı fiyatlarına %35 indirim yapıldı. Sınırlı süre geçerli tuvalet kağıdı indiriminde stoklar da sınırlı. Ucuz tuvalet kağıdı alışveriş yapmak isteyenler Kampanyayı sakın kaçırmasın 3 gün içinde o markete uğrayın indirimli tuvalet kağıdı fırsatını yakalayın.

Tuvalet kağıdı fiyatları geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle hijyen ürünlerine yapılan zamlardan en çok nasibini alan temel ihtiyaç ürünlerinden biri oldu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tuvalet kağıdı fiyatları resmen patlama yaşadı. Bu sebeple de vatandaşlar indirimli satış yapan Market Zincirlerini yakından takip etmeye başladı. Bugün de indirim haberi Carrefour marketten geldi. CarrefourSA tuvalet kağıdı indirimi sadece 3 günlüğüne geçerli olacak. Kısa süreliğine tuvalet kağıdı fiyatlarını %35 indirim uygulayan Carrefour, 32'li tuvalet kağıdını şok fiyata satıyor. Peki, Carrefour tuvalet kağıdı fiyatları ne kadar? CarrefourSA tuvalet kağıdı indirimi ile ilgili detaylar haberimizde…

32'Lİ TUVALET KAĞIDI FİYATI DİBE İNDİ

Carrefour'da tuvalet kağıdı fiyatlarına büyük indirim geldi. 32'li tuvalet kağıdı fiyatları %35 düştü. CarrefourSA bayrama kadar geçerli olan indirimleri kapsamında solo 32'li akıllı seçimler tuvalet kağıdı ürününü sadece 138,90 TL'ye satıyor. Carrefoursa market zincirlerinin tamamında tuvalet kağıdı indirimi devam ediyor. Bayram öncesi ekonomik alışveriş yapmak isteyenler bu fırsatı sakın kaçırmasın. CarrefourSA tuvalet kağıdı indirimi sadece 3 gün geçerli olacak. o sebeple mutlaka 3 gün içinde Carrefour market zincirlerine uğrayarak ucuz tuvalet kağıdı alışveriş yapmayı ihmal etmeyin.

İNDİRİM 3 GÜN İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala indirim fırsatları tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemlerde Market zincirleri çok hesaplı fiyatlarıyla satış yaparken CarrefourSA markette o indirimlerden birine daha imza attı. CarrefourSA'da dev tuvalet kağıdı indirimi başladı. 3 gün geçerli olan tuvalet kağıdı indiriminde ürünlerde stoklarla sınırlı. CarrefourSA tuvalet kağıdı indirimini yakalamak isteyenler acele etsin bayrama kadar mutlaka herhangi bir Carrefour şubesine uğrasın.