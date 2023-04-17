GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

32'li tuvalet kağıdına dev indirim geldi! O market çılgın kampanyayı duyurdu: 3 gün sürecek

Tuvalet kağıdı indirimi bekleyenlere güzel haber o marketten geldi. 32'li tuvalet kağıdı fiyatlarına %35 indirim uygulandı. Bayram öncesi 3 gün tuvalet kağıdı indirimi devam edecek Sakın kaçırmayın.

32'li tuvalet kağıdına dev indirim geldi! O market çılgın kampanyayı duyurdu: 3 gün sürecek

Evinde tuvalet kağıdı biten bayram öncesi tuvalet kağıdı bir indirimi bekleyenler için güzel haber geldi. O markette 32'li tuvalet kağıdı fiyatlarına %35 indirim yapıldı. Sınırlı süre geçerli tuvalet kağıdı indiriminde stoklar da sınırlı. Ucuz tuvalet kağıdı alışveriş yapmak isteyenler Kampanyayı sakın kaçırmasın 3 gün içinde o markete uğrayın indirimli tuvalet kağıdı fırsatını yakalayın.

Tuvalet kağıdı fiyatları geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle hijyen ürünlerine yapılan zamlardan en çok nasibini alan temel ihtiyaç ürünlerinden biri oldu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tuvalet kağıdı fiyatları resmen patlama yaşadı. Bu sebeple de vatandaşlar indirimli satış yapan Market Zincirlerini yakından takip etmeye başladı. Bugün de indirim haberi Carrefour marketten geldi. CarrefourSA tuvalet kağıdı indirimi sadece 3 günlüğüne geçerli olacak. Kısa süreliğine tuvalet kağıdı fiyatlarını %35 indirim uygulayan Carrefour, 32'li tuvalet kağıdını şok fiyata satıyor. Peki, Carrefour tuvalet kağıdı fiyatları ne kadar? CarrefourSA tuvalet kağıdı indirimi ile ilgili detaylar haberimizde…

32'Lİ TUVALET KAĞIDI FİYATI DİBE İNDİ

Carrefour'da tuvalet kağıdı fiyatlarına büyük indirim geldi. 32'li tuvalet kağıdı fiyatları %35 düştü. CarrefourSA bayrama kadar geçerli olan indirimleri kapsamında solo 32'li akıllı seçimler tuvalet kağıdı ürününü sadece 138,90 TL'ye satıyor. Carrefoursa market zincirlerinin tamamında tuvalet kağıdı indirimi devam ediyor. Bayram öncesi ekonomik alışveriş yapmak isteyenler bu fırsatı sakın kaçırmasın. CarrefourSA tuvalet kağıdı indirimi sadece 3 gün geçerli olacak. o sebeple mutlaka 3 gün içinde Carrefour market zincirlerine uğrayarak ucuz tuvalet kağıdı alışveriş yapmayı ihmal etmeyin.

İNDİRİM 3 GÜN İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala indirim fırsatları tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemlerde Market zincirleri çok hesaplı fiyatlarıyla satış yaparken CarrefourSA markette o indirimlerden birine daha imza attı. CarrefourSA'da dev tuvalet kağıdı indirimi başladı. 3 gün geçerli olan tuvalet kağıdı indiriminde ürünlerde stoklarla sınırlı. CarrefourSA tuvalet kağıdı indirimini yakalamak isteyenler acele etsin bayrama kadar mutlaka herhangi bir Carrefour şubesine uğrasın.

ÇOK OKUNAN HABERLER
7500 TL üstü maaş alan emekliye çok büyük müjde! Hemen başvurun Nisan ayında paraya para demeyin 7500 TL üstü maaş alan emekliye çok büyük müjde! Hemen başvurun Nisan ayında paraya para demeyin
Aile Bakanlığı 2393 TL maaş bağlıyor! Her haneye 12 ay düzenli verilecek Aile Bakanlığı 2393 TL maaş bağlıyor! Her haneye 12 ay düzenli verilecek
11 haneli TC kimlik no üzerinden 13.500 TL devlet destekli ödeme veriliyor 11 haneli TC kimlik no üzerinden 13.500 TL devlet destekli ödeme veriliyor
Çalışma Bakanı açıkladı! Asgari ücretlilere önemli duyuru geldi 9.590 lira oldu Çalışma Bakanı açıkladı! Asgari ücretlilere önemli duyuru geldi 9.590 lira oldu
Emekli maaşını bu 2 bankadan alanlara sürpriz ödeme! 30 Nisan’a kadar hesaplarda Emekli maaşını bu 2 bankadan alanlara sürpriz ödeme! 30 Nisan’a kadar hesaplarda
Nakde sıkışanlara müjde! Bayram arifesinde 15 bin TL hesaba yatıyor! Nakde sıkışanlara müjde! Bayram arifesinde 15 bin TL hesaba yatıyor!
SON HABERLER
11 haneli TC kimlik no üzerinden 13.500 TL devlet destekli ödeme veriliyor 11 haneli TC kimlik no üzerinden 13.500 TL devlet destekli ödeme veriliyor
Promosyonda böylesi ne görüldü ne duyuldu! 28.500 TL promosyon tek seferde veriliyor Promosyonda böylesi ne görüldü ne duyuldu! 28.500 TL promosyon tek seferde veriliyor
Çalışma Bakanı açıkladı! Asgari ücretlilere önemli duyuru geldi 9.590 lira oldu Çalışma Bakanı açıkladı! Asgari ücretlilere önemli duyuru geldi 9.590 lira oldu
Yatırım yapmak isteyenlere çok büyük müjde! 21.000 TL’ye arsa satışı başladı Yatırım yapmak isteyenlere çok büyük müjde! 21.000 TL’ye arsa satışı başladı
32'li tuvalet kağıdına dev indirim geldi! O market çılgın kampanyayı duyurdu: 3 gün sürecek 32'li tuvalet kağıdına dev indirim geldi! O market çılgın kampanyayı duyurdu: 3 gün sürecek
Öğretmenlere müjde Cumhurbaşkanından geldi! 13.500 TL promosyon 70 bin TL faizsiz kredi desteği onaylandı Öğretmenlere müjde Cumhurbaşkanından geldi! 13.500 TL promosyon 70 bin TL faizsiz kredi desteği onaylandı
Bayram öncesi 20.000 TL nakit desteği duyuruldu! Faizsiz ve 6 ay geri ödemesiz alabilirsiniz Bayram öncesi 20.000 TL nakit desteği duyuruldu! Faizsiz ve 6 ay geri ödemesiz alabilirsiniz
Emekliye geri ödemesiz 10 bin TL nakit destek! Bu şartla verilecek Emekliye geri ödemesiz 10 bin TL nakit destek! Bu şartla verilecek