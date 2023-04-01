32’li paket 85 TL! Yanlış duymadınız, o market tuvalet kağıdını kapış kapış satıyor!

Son zamanların fahiş zamlarından nasibini alan ürünlerden birisi de tuvalet kağıtları. Vatandaşlar artık özellikle de 32’li tuvalet kağıdını 150 TL altına bile zor buluyor. Tüm ürün ve hizmetlere gelen inanılmaz zamların ardından vatandaşlar için kaliteli ve uygun fiyatlı ürün alabilmek gittikçe zor bir hale geldi. Bu da marketlerdeki indirim zamanlarını kollama mecburiyetini doğurdu. 2022 senesinin en zamlı ürünlerinden olan tuvalet kağıdının 3 katlı 32’li paketini yalnızca 85 TL’ye satan o market akına uğruyor.



RAMAZANDA İNDİRİM ÇILGINLIĞI!



Ramazan ayında müthiş şekilde zamlanan birçok üründe indirimler gerçekleştirildi ve bolluk bereket içinde bu ay yaşanılsın istendi. Çoğu markette büyük indirimler yapılırken 2022 senesinde ve 2023’de hala en pahalı ürün olma yolundaki tuvalet kağıdı da indirime girdi. Birçok markete nazaran o market ise görülmüş en büyük indirimi sağladı.



Olmazsa olmaz ihtiyaçlardan birisi olan tuvalet kağıtlarındaki indirim de bir ayçiçek yağındaki indirim kadar mühim hale gelmişken o market 140 değil, 120 değil, 100 değil, tam 85 TL’ye 3 katlı ve 32’li tuvalet kağıdını satışa sundu.



KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR!



İndirimi görenin anında aldığı tuvalet kağıtları öyle birer birer değil, adeta 3’er 5’er satılıyor. Piyasada görülebilecek en dip fiyata çekilen tuvalet kağıdı indirimi kısa süre için geçerliyken kaçırmadan evlere stoklamak gerek.



PTT AVM RESMEN BEDAVAYA SATIYOR



Tuvalet kağıdının en çok indirim kovalanan ürünlerden olduğu şu günlerde PTT AVM adeta bir çılgınlık yaptı ve Pink 3 katlı 32’li süper ekonomik tuvalet kağıdı fiyatını yalnızca 85 TL’ye düşürdü.