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32 milyon 748 bin çalışanı ilgilendiriyor: Yemek kartı için kritik karar

Yemek yardımı, işverenler ve çalışanlar için uzun yıllardır önemli bir destek mekanizması olarak kullanılıyor.

32 milyon 748 bin çalışanı ilgilendiriyor: Yemek kartı için kritik karar

Özellikle çalışanların yemek masraflarının işveren tarafından karşılanması veya yemek kartları aracılığıyla sağlanması gibi bu destekler, hem çalışanların iş tatminini artırıyor hem de işverenlerin çalışanlarına sağladığı sosyal yardımları çeşitlendiriyor. Ancak 2022 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan bir genelge ile bu desteklerin sigorta primine dahil edilmesine karar verildi. İşverenler arasında büyük tepkiye neden olan bu düzenleme, Danıştay'ın iptal kararıyla rafa kaldırıldı.

Yemek Yardımında 2022 Değişikliği Ne Getirdi?

SGK'nın 2022 yılı sonlarında yayımladığı 2022/22 sayılı genelge ile işverenlerin çalışanlarına sağladığı yemek kartları ve benzeri ayni yardımların sigorta primine tabi olacağı hükme bağlandı. Bu genelgeye göre, işverenlerin sağladığı yemek yardımlarının günlük sınırın üzerindeki kısmından sigorta primi kesilmesi zorunlu hale getirildi. Önceki dönemde ayni yardım olarak değerlendirilen ve sigorta primlerine dahil edilmeyen gıda yardımları, yeni düzenlemeyle farklı bir statüye kavuştu ve işverenlere ek maliyet getirdi.

İşverenlerin Tepkisi Arttı

Bu değişiklik işverenlerde büyük rahatsızlık yarattı. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, çalışanlarına sağladıkları gıda yardımlarının sigorta primlerine dahil edilmesi nedeniyle ek maliyetlerle karşı karşıya kaldı. Birçok işveren, bu durumun çalışanlarına sağladıkları gıda yardımı miktarının sınırlandırılmasına veya tamamen kaldırılmasına yol açabileceğini belirtti. Gıda yardımlarındaki bu kesinti, hem işverenler hem de çalışanlar aleyhine bir durum yarattı.

Danıştay Kararıyla Gıda Yardımında Prim Muafiyeti Geri Geldi

Milliyet Gazetesi yazarı Cem Kılıç'ın haberine göre, işveren ve çalışanların tepkisi sonunda karşılık buldu. Danıştay, SGK'nın gıda kartlarıyla ilgili yayımladığı 2022/22 sayılı genelge hükümlerinin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na aykırı olduğuna hükmederek iptaline karar verdi. Bu iptal kararıyla, gıda yardımlarının sigorta primlerine dahil edilmediği eski düzenleme tekrar yürürlüğe girdi.

İşverenler Rahatladı

Danıştay'ın bu kararı, işverenlere büyük rahatlama getirdi. Gıda yardımlarındaki sigorta primi yükü ortadan kalktığı için, işverenler çalışanlarına daha fazla gıda yardımı yapabilecek. Bu gelişme, çalışanların işverenlerinden daha fazla destek almasını sağlayacak ve iş ilişkilerindeki memnuniyet düzeyini artıracak. .

SGK'nın iptal edilen genelge doğrultusunda yeni bir düzenleme hazırladığı ve bu düzenlemenin yakın zamanda yayınlanmasının beklendiği belirtiliyor. Danıştay'ın iptal kararı, genelgeye dayanarak yapılan tüm işlemleri ortadan kaldırarak eski hukuki duruma dönülmesini sağladı. 

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