32 günlük mevduat faizleri uçuşa geçti! En yüksek o banka veriyor

Faiz oranları neden bu kadar uçtu? Bankalar arasında büyük farklar varken hangisi daha kazançlı? İşte detaylar...

Mevduat faiz oranları son dönemde ciddi bir yükseliş gösterdi. Özellikle 3 milyon lira gibi yüksek tutarlarla yapılan yatırımlar bankaların sunduğu cazip faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Bu artış yatırımcıları oldukça şaşırtan sonuçlar doğuruyor. Şu an birçok banka vadeli hesaplar üzerinden yüksek faiz oranları sunuyor ve bu sayede yatırımcılar kısa vadeli yatırımlarından ciddi kazançlar elde edebiliyorlar.

2 Banka Dikkat Çekti

FIBA Bankası’nın Kiraz Hesap ürününde %53 faiz oranı ile 3 milyon lira yatıran bir müşteri 32 gün sonunda tam 125.114,75 TL net kazanç elde edebiliyor. Yani kısa süre içinde ciddi bir artış gözlemleniyor. Vade sonu toplam tutar ise 3.125.114,75 TL’ye yükseliyor. TEB Bankası’nın Marifetli Hesap ürünü de benzer oranlarla aynı kazancı sağlıyor. %53 oranı ile yapılan 32 günlük yatırımla yatırımcı aynı net kazancı elde ediyor ve vade sonu tutarı 3.125.114,75 TL’ye ulaşıyor.

Bu faiz oranları bankaların sunduğu avantajlı koşullar sayesinde 3 milyon liralık yatırımlar için oldukça etkileyici getiri sağlıyor. Yatırımcılar bu tür faiz oranları ile kısa vadede önemli kazançlar elde edebiliyorlar. Ancak tabii ki bu kazançların her zaman bankalar ve oranlarıyla sınırlı olmadığını unutmamak gerek. Ekonomik koşulların sürekli değiştiği bu dönemde oranları da zaman zaman artış gösterebilir veya düşebilir.

Diğer Bankalar Ne Kadar Veriyor?

Son zamanlarda bankaların sunduğu faiz oranları gerçekten göz kamaştırıyor. Mevduat faizleri yatırımcıları adeta şaşırtan getiriler sağlıyor ve hangi bankanın daha kazançlı olduğunu anlamak bir hayli zorlaşmış durumda. Mesela Denizbank’ın E-Mevduat Hesabı ile %51 oranı sunması 3 milyon lira yatıran birinin sadece 32 günde 120.393,44 TL kazanç elde etmesini sağlıyor. Vade sonunda ise toplam tutar 3.120.393,44 TL’ye çıkıyor.

Yapı Kredi %46,5 faiz oranı ile 3 milyon lira yatırım yapan bir kişiye 109.770,49 TL net kazanç sağlıyor ve vade sonu toplam tutar 3.109.770,49 TL oluyor. Türkiye İş Bankası ise biraz daha düşük bir oranı sunuyor. Ancak yine de cazip bir kazanç fırsatı var. %42 oranı ile 99.147,54 TL net kazanç sağlanıyor ve vade sonunda toplam 3.099.147,54 TL’ye ulaşılabiliyor.

Akbank ise %50 faiz oranı ile yatırımcılara 118.032,79 TL net kazanç sağlıyor yani toplamda 3.118.032,79 TL’ye ulaşabiliyor. Halkbank ve QNB ise biraz daha düşük faiz oranları ile yatırım yapmayı tercih edenlere kazanç sağlıyor. Halkbank %43 oranı ile 101.508,20 TL, QNB ise %42,25 faiz oranı ile 99.737,70 TL net kazanç sağlıyor ve toplamda her ikisi de 3 milyon lira yatıran bir kişiye 3.100.000 TL civarı bir tutar sunuyor.