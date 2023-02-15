32 gün sonra 5000 TL kazandıracak o formül!

Odebank, ING, Akbank, Denizbank gibi birçok bankadan 32 gün içinde yaklaşık 5000 TL kazanabilirsiniz. Bankaların mevduat hesapları ile birlikte kazanç sağlayabileceğiniz formül için nakit para gerekmektedir. Bankaların sağladığı faiz imkanları ile beraber kar elde etmek mümkün oluyor. Bankaların sağladığı nakit para birikimiyle ilgili detaylar ve başvurular hakkında detaylar...



250 bin TL 32 gün vadeli mevduat



Bankaların mevduat hesapları ile ortalama 5000 TL tutarında ek para kazanıyorsunuz. İşte banka banka faiz oranları ve kazanacağınız tutarlar:



Akbank



Akbank’ın vadeli mevduat hesabına yatırdığınız 250 bin TL nakit para yıllık olarak yüzde 27,75 TL faiz oranıyla birlikte 255 bin 778 TL olur. Yani net kazancınız 5.778 TL’dir.



Odeabank



Odebank’ın oksijenli hesap kampanyası ile birlikte yatırdığınız 250 bin TL 1 yılda yüzde 25 faiz alarak net 5.205 TL kar getirir.



Alternatifbank



VOV hesap kampanyası sayesinde yatırdığınız 250 bin TL’ye yıllık yüzde 27 faiz uygunlanır ve net olarak 5.622 TL getirerek toplamda 255 bin 622 TL bakiyeniz olur.



ING



ING bankası e-Turuncu Hesap kampanyası ile 250 bin TL yatırdığı zaman uygulanan yıllık yüzde 27 faiz ile 5.622 TL kazandırıyor. Net hesap bakiyeniz ise böylelikle 255 bin 622 TL’ye ulaşıyor.



Anadolubank



Yaptığı Renkli Hesap kampanyasıyla birlikte vade sonu net bakiye miktarı 255.414 TL’ye ulaşıyor. Karınız net olarak 5.414 TL oluyor.



Denizbank



Denizbank yaptığı E-Mevduat kampanyası kapsamında yüzde 26 yıllık faiz ile yatırdığınız 250 bin TL nakti size 5.414 TL olarak veriyor.



Enpara



Enpara’nın Vadeli Mevduat Hesabı kapsamında yüzde 24 faiz oranı size net 4.997 TL kazandırıyor. Net olarak bakiyeniz ise 254.997 TL oluyor.