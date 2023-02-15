GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

32 gün sonra 5000 TL kazandıracak o formül!

32 gün sonra 5000 TL kazandıracak formül! Bunu yaparak bankalardan 5000 TL gelir elde edebilirsiniz. Hiçbir zorluğu yok. İşte 5000 TL kazandıracak kolay formülün detayları...

32 gün sonra 5000 TL kazandıracak o formül!

Odebank, ING, Akbank, Denizbank gibi birçok bankadan 32 gün içinde yaklaşık 5000 TL kazanabilirsiniz. Bankaların mevduat hesapları ile birlikte kazanç sağlayabileceğiniz formül için nakit para gerekmektedir. Bankaların sağladığı faiz imkanları ile beraber kar elde etmek mümkün oluyor. Bankaların sağladığı nakit para birikimiyle ilgili detaylar ve başvurular hakkında detaylar... 


250 bin TL 32 gün vadeli mevduat 


Bankaların mevduat hesapları ile ortalama 5000 TL tutarında ek para kazanıyorsunuz. İşte banka banka faiz oranları ve kazanacağınız tutarlar: 


Akbank 


Akbank’ın vadeli mevduat hesabına yatırdığınız 250 bin TL nakit para yıllık olarak yüzde 27,75 TL faiz oranıyla birlikte 255 bin 778 TL olur. Yani net kazancınız 5.778 TL’dir. 


Odeabank 


Odebank’ın oksijenli hesap kampanyası ile birlikte yatırdığınız 250 bin TL 1 yılda yüzde 25 faiz alarak net 5.205 TL kar getirir. 


Alternatifbank 


VOV hesap kampanyası sayesinde yatırdığınız 250 bin TL’ye yıllık yüzde 27 faiz uygunlanır ve net olarak 5.622 TL getirerek toplamda 255 bin 622 TL bakiyeniz olur. 


ING  


ING bankası e-Turuncu Hesap kampanyası ile 250 bin TL yatırdığı zaman uygulanan yıllık yüzde 27 faiz ile 5.622 TL kazandırıyor. Net hesap bakiyeniz ise böylelikle 255 bin 622 TL’ye ulaşıyor. 


Anadolubank 


Yaptığı Renkli Hesap kampanyasıyla birlikte vade sonu net bakiye miktarı 255.414 TL’ye ulaşıyor. Karınız net olarak 5.414 TL oluyor. 


Denizbank 


Denizbank yaptığı E-Mevduat kampanyası kapsamında yüzde 26 yıllık faiz ile yatırdığınız 250 bin TL nakti size 5.414 TL olarak veriyor.  


Enpara 


Enpara’nın Vadeli Mevduat Hesabı kapsamında yüzde 24 faiz oranı size net 4.997 TL kazandırıyor. Net olarak bakiyeniz ise 254.997 TL oluyor. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
1000 TL emekli zammı ne zaman başlıyor? Emeklilere 2000 sonrası yasa ne zaman gelecek? 1000 TL emekli zammı ne zaman başlıyor? Emeklilere 2000 sonrası yasa ne zaman gelecek?
Mart ayında 9000 TL ödeme yapılacak! Tüm emekliler alabiliyor Mart ayında 9000 TL ödeme yapılacak! Tüm emekliler alabiliyor
PTT’den maaş alanlara son dakika duyurusu! O da katıldı 4000 TL maaş promosyonu verecek PTT’den maaş alanlara son dakika duyurusu! O da katıldı 4000 TL maaş promosyonu verecek
Akaryakıt fiyatları şirazeden çıktı! Zam ve indirim peş peşe geldi Akaryakıt fiyatları şirazeden çıktı! Zam ve indirim peş peşe geldi
Doların 14 gün sonra geleceği rakam belli oldu! Resmen uçacak, 1 Dolar 25 TL'ye yükselecek Doların 14 gün sonra geleceği rakam belli oldu! Resmen uçacak, 1 Dolar 25 TL'ye yükselecek
Vakıfbank, Denizbank ve Yapı Kredi müşterileri hemen baksın! 35.000 TL hesaplarınızda olabilir! Vakıfbank, Denizbank ve Yapı Kredi müşterileri hemen baksın! 35.000 TL hesaplarınızda olabilir!
SON HABERLER
2.750 TL nakit yardım için başvuru formu yayınlandı! Aile Bakanlığı PTT üzerinden ödeme yapacak 2.750 TL nakit yardım için başvuru formu yayınlandı! Aile Bakanlığı PTT üzerinden ödeme yapacak
Market zincirleri bu ürünleri raflarından kaldırıyor! Almak isteyenlere son fırsatlar! A101, ŞOK, BİM Market zincirleri bu ürünleri raflarından kaldırıyor! Almak isteyenlere son fırsatlar! A101, ŞOK, BİM
32 gün sonra 5000 TL kazandıracak o formül! 32 gün sonra 5000 TL kazandıracak o formül!
Garanti BBVA'dan emekliye akşam müjdesi! O ödemeler güncellendi, başvuru için acele edin Garanti BBVA'dan emekliye akşam müjdesi! O ödemeler güncellendi, başvuru için acele edin
Yarın artık kullanılamayacak! Kredi kartı sahiplerinin dikkatine! Yarın artık kullanılamayacak! Kredi kartı sahiplerinin dikkatine!
PTT annelere nakit destek ödeyecek! Ev Hanımlarına devlet desteği için şartlar açıklandı PTT annelere nakit destek ödeyecek! Ev Hanımlarına devlet desteği için şartlar açıklandı
Altında kritik durum! Çok dikkatli olunmalı! Altın konusunda uzman uyarısı Altında kritik durum! Çok dikkatli olunmalı! Altın konusunda uzman uyarısı
Banka kartınız varsa bu uyarıyı dikkate alın! 10 gün içinde işlemi yapın, mağdur olmayın! Banka kartınız varsa bu uyarıyı dikkate alın! 10 gün içinde işlemi yapın, mağdur olmayın!