32, 90 ve 180 günlük mevduat hesapları kazandırıyor! Mevduat hesabıyla en çok kazandıran bankalar!

Birçok vatandaş için mevduat hesapları önemli bir yatırım aracı. Bankalara açılan 32, 90 ve 180 günlük mevduat hesapları ile yüksek faiz oranları kazandırıyor. En çok faizi ise kamu bankalarının sunduğu biliniyor. Peki, en yüksek mevduat faizi hangi bankalarda? İşte detaylar...



En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri?



Vatandaşlar en çok faaliyet gösteren bankaları arıyorken en fazla faiz veren bankada mevduat hesaplarını oluşturmak ve paralarını yatırmak istiyorlar. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ise en yüksek mevduat sunan bankalar olarak biliniyor.



Öte yandan mevduat hesabına yüksek faiz sunan bankalara ek olarak yatırılacak miktarın da etkisi olmaktadır. Bu sebeple farklı mevduat hesaplarını araştırmak da gerekiyor. Yatırım yapmak isteyen mevduat sahipleri en fazla faiz veren bankalara yatırarak paralarını oldukları yerde işletirler.



150.000 TL ile 32 gün vadeli mevduat hesabı ne kadar kazandırıyor?



Odeabank



Odeabank ile mevduat hesabından kazanmak için 150 bin TL yatıran kişiler net olarak 3.311 TL kazanmaktadır. Yıllık faiz oranı ise 26,50’dir.



Akbank



150 bin TL nakit Akbank’a yatırıldığı zaman yıllık yüzde 27,75 faiz işler ve kazancınız net olarak 3.467 TL olur.



Aktif Bank ve Anadolubank



150 bin TL nakit parayı 32 günlük Aktif Bank mevduat hesabına yatırarak yıllık yüzde 27 faiz işletir ve net olarak 3.373 TL kazanırsınız. Aynı şekilde Anadolubank’tan da kazanabilirsiniz.



ING



ING ile 150 bin TL paranız size 153 bin 373 TL olarak geri döner. ING mevduat hesabı faizi yıllık yüzde 27’dir.