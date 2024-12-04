31 Aralık son gün; SGK Kadınlara 6 yıl erken emeklilik imkanı tanıyor

Sigorta başlangıcından sonra üç çocuk sahibi olan kadınlar, her çocuk için 2 yıl olmak üzere toplamda 6 yıl erken emeklilik hakkı kazanacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2024'e kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

Doğum Borçlanması Önemli

Doğum borçlanması, sigortalı kadın çalışanların, doğumdan önceki süreyi prim ödeyerek telafi etmelerine olanak tanır. Bu borçlanma, emeklilik yaşını öne çekmenin yanı sıra prim günü eksik olan kadınlar için de önemli bir avantaj sunar. Kadınlar, sigorta başlangıcından sonra doğurdukları her çocuk için 2 yıl borçlanma yapabilir ve böylece toplamda 3 çocuk için 6 yıl erken emeklilik hakkı kazanabilir. Bu uygulama, SSK, Bağ-Kur ve kamu görevlisi kadınları için geçerlidir.

Doğum Borçlanmasından Kimler Yararlanabilir?

Bu haktan yararlanmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Öncelikle, sigorta başlangıcından sonra çocuk doğurmuş olmak gerekmektedir. Ayrıca, doğumdan sonra sigortalı bir işte çalışmamış olmak gerekir. Çalışmaya başlayan kadınlar bu süreyi borçlanamazlar.

Başvuru İçin Kritik Tarih: 31 Aralık 2024

SGK uzmanları, doğum borçlanması yapmayı düşünen kadınları 31 Aralık 2024’e kadar başvuru yapmaları konusunda uyarıyor. 2025 yılı itibarıyla asgari ücrete yapılacak zamla birlikte borçlanma tutarlarının artacağı belirtiliyor. Erken başvuru yapanlar, daha düşük prim tutarlarıyla borçlanma yapma fırsatı bulacak.

Doğum Borçlanmasının Avantajları

Doğum borçlanması, emeklilik için gerekli prim gününü tamamlayamayan kadınlar için büyük bir fırsat oluşturuyor. Özellikle prim günü eksik olan ancak diğer emeklilik şartlarını yerine getiren kadınlar, doğum borçlanmasıyla emeklilik yaşlarını öne çekebilirler. Bu uygulama, kadınların daha rahat bir emeklilik dönemi geçirmelerine yardımcı olacak.

Kaynak: sgk.gov.tr

Derleme: gazeteoku.com