GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

31 Aralık son gün; SGK Kadınlara 6 yıl erken emeklilik imkanı tanıyor

SSK kadın çalışanlara yönelik önemli bir müjde verdi. Yeni düzenleme ile doğum borçlanması yaparak emeklilik yaşını 6 yıla kadar erkene çekmek mümkün olacak.

31 Aralık son gün; SGK Kadınlara 6 yıl erken emeklilik imkanı tanıyor

Sigorta başlangıcından sonra üç çocuk sahibi olan kadınlar, her çocuk için 2 yıl olmak üzere toplamda 6 yıl erken emeklilik hakkı kazanacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2024'e kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

Doğum Borçlanması Önemli

Doğum borçlanması, sigortalı kadın çalışanların, doğumdan önceki süreyi prim ödeyerek telafi etmelerine olanak tanır. Bu borçlanma, emeklilik yaşını öne çekmenin yanı sıra prim günü eksik olan kadınlar için de önemli bir avantaj sunar. Kadınlar, sigorta başlangıcından sonra doğurdukları her çocuk için 2 yıl borçlanma yapabilir ve böylece toplamda 3 çocuk için 6 yıl erken emeklilik hakkı kazanabilir. Bu uygulama, SSK, Bağ-Kur ve kamu görevlisi kadınları için geçerlidir.

31 Aralık son gün; SGK Kadınlara 6 yıl erken emeklilik imkanı tanıyor

Doğum Borçlanmasından Kimler Yararlanabilir?

Bu haktan yararlanmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Öncelikle, sigorta başlangıcından sonra çocuk doğurmuş olmak gerekmektedir. Ayrıca, doğumdan sonra sigortalı bir işte çalışmamış olmak gerekir. Çalışmaya başlayan kadınlar bu süreyi borçlanamazlar.

Başvuru İçin Kritik Tarih: 31 Aralık 2024

SGK uzmanları, doğum borçlanması yapmayı düşünen kadınları 31 Aralık 2024’e kadar başvuru yapmaları konusunda uyarıyor. 2025 yılı itibarıyla asgari ücrete yapılacak zamla birlikte borçlanma tutarlarının artacağı belirtiliyor. Erken başvuru yapanlar, daha düşük prim tutarlarıyla borçlanma yapma fırsatı bulacak.

31 Aralık son gün; SGK Kadınlara 6 yıl erken emeklilik

Doğum Borçlanmasının Avantajları

Doğum borçlanması, emeklilik için gerekli prim gününü tamamlayamayan kadınlar için büyük bir fırsat oluşturuyor. Özellikle prim günü eksik olan ancak diğer emeklilik şartlarını yerine getiren kadınlar, doğum borçlanmasıyla emeklilik yaşlarını öne çekebilirler. Bu uygulama, kadınların daha rahat bir emeklilik dönemi geçirmelerine yardımcı olacak.

Kaynak: sgk.gov.tr
Derleme: gazeteoku.com

POPÜLER YAZILAR
Tülin Türkoğlu TÜLİN TÜRKOĞLU Halep muhalifler tarafından alınan bir ganimet mi? İnternethaber İsmail Saymaz İSMAİL SAYMAZ O imamın ifadesi: Aşkına karşılık bulamayınca iftira attı Halk TV Abdulkadir Selvi ABDULKADİR SELVİ ABD’nin Kobani planının perde arkası ve MGK’ya dikkat Hürriyet Gazetesi Fehmi Koru FEHMİ KORU Suriye’de tarih bir kez daha tekerrür ediyorsa… Karar Gazetesi Ahmet Hakan AHMET HAKAN Erdoğan’ın Suriye tutumu: Temkinli ve maceradan uzak Hürriyet Gazetesi İbrahim Karagül İBRAHİM KARAGÜL ‘Zinde Güçler”, Suriye’nin yeni sahipleri sahaya indi. ABD ülkeyi parçaladı, çıkmalı. İran Suriye’ye çöktü, çıkmalı. Son kapışma Fırat’ın doğusunda. Artık Türkiye koruyacak, muhalefet birleştirecek! Yeni Şafak Gazetesi Ali Karahasanoğlu ALİ KARAHASANOĞLU Kemalistlerin dansözlüğü beynimi uyuşturuyor, şaşıp kalıyorum Yeni Akit Gazetesi
ÇOK OKUNAN HABERLER
Transferin babası olur; Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Resmen açıklandı Transferin babası olur; Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Resmen açıklandı
Asla erimiyor ve şekerlenmiyor: Kabak tatlısı yapan ustaların gizli tarifi açığa çıktı Asla erimiyor ve şekerlenmiyor: Kabak tatlısı yapan ustaların gizli tarifi açığa çıktı
Harca harca bitmez; 5 Aralık A101 aktüel ekstra kataloğu mest etti! Columbia mont, Armani saat geldi Harca harca bitmez; 5 Aralık A101 aktüel ekstra kataloğu mest etti! Columbia mont, Armani saat geldi
B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat; Resmen yeni süreç başladı! B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat; Resmen yeni süreç başladı!
Yerden petrol fışkırıyor! Türkiye'de o şehrin geleceği parlak! Yerden petrol fışkırıyor! Türkiye'de o şehrin geleceği parlak!
1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu 1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu
SON HABERLER
1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu 1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu
Hemen başvurun; Carrefoursa 100.000 TL faizsiz market kredisi veriyor Hemen başvurun; Carrefoursa 100.000 TL faizsiz market kredisi veriyor
4 GÜNLÜK ÇILGIN İNDİRİM! Tarım Kredi daha ne yapsın! Çay, zeytin, bal, sucuk, kahve fiyatları dipte 4 GÜNLÜK ÇILGIN İNDİRİM! Tarım Kredi daha ne yapsın! Çay, zeytin, bal, sucuk, kahve fiyatları dipte
Zeka testi: Kedi, köpeklerin arasındaki civciv nerede? 701 kişiden 55'i buldu Zeka testi: Kedi, köpeklerin arasındaki civciv nerede? 701 kişiden 55'i buldu
2024 PTT memur alımı: Başvuru şartları ve son haber 2024 PTT memur alımı: Başvuru şartları ve son haber
Hama ve Şam arası kaç kilometre? Şam düştü mü? Hama ve Şam arası kaç kilometre? Şam düştü mü?
36 yıllık kahvehane sahibi lezzetli çayın sırrını açıkladı: Yıllarca yanlış demlemişiz meğer 36 yıllık kahvehane sahibi lezzetli çayın sırrını açıkladı: Yıllarca yanlış demlemişiz meğer
Onları kimse ağlatamaz; Doğuştan neşeli burçlar belli oldu Onları kimse ağlatamaz; Doğuştan neşeli burçlar belli oldu