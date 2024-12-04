31 Aralık son; Emekliye o banka 12.000 TL + 12.000 TL karşılıksız para veriyor

Promosyon tutarları 24 bin TL'ye kadar yükselirken, bazı bankalar 20 bin TL'ye varan ödemeler sunuyor. İşte bankaların güncel promosyon kampanyaları ve detaylar...

En Yüksek Promosyonu Hangi Banka Veriyor?

Bankalar, yıl sonuna yaklaşırken promosyon kampanyalarını daha da cazip hale getiriyor. Sadece maaş taşıma işlemiyle sınırlı kalmayan bu kampanyalar, kredi kartı avantajları ve ek ödüllerle çeşitlendiriliyor. Bu fırsatlar, hem yeni emekliler hem de dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Vakıfbank'tan 24 Bin TL’ye Kadar Promosyon

Vakıfbank, yıl sonuna kadar devam eden kampanyasında emeklilere 24 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ödemeler şu şekilde düzenleniyor:

Aylığı 10.000 TL'nin altında olanlara: 5.000 TL

10.000-14.999 TL arasında olanlara: 8.000 TL

15.000-19.999 TL arasında olanlara: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri olanlara: 12.000 TL

Bunun yanında maaşını Vakıfbank’a taşıyan ve bankanın kredi kartı ile harcama yapan emekliler, 12 ay boyunca her ay 1.000 TL olmak üzere toplamda 12.000 TL ek ödeme alabiliyor.

Diğer Bankaların Kampanyaları

Bazı özel bankalar da 20 bin TL’ye varan promosyon ödemeleriyle dikkat çekiyor. Bu bankaların sunduğu fırsatlar genellikle ek hizmetler, otomatik fatura ödeme talimatları veya kredi kartı kullanımı gibi şartlara bağlı olarak değişiyor.

Kimler Faydalanabilir?

Bu kampanyalardan:

Yeni emekliler,

Mevcut emekliler,

Dul ve yetim aylığı alanlar yararlanabilir.

Kaynak: Gazeteoku özel haber. İçerik, güvenilir bilgiye dayalı olarak hazırlanmıştır.