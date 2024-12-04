GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

31 Aralık son; Emekliye o banka 12.000 TL + 12.000 TL karşılıksız para veriyor

Aralık ayında bankalar, emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar için cazip promosyon kampanyaları düzenlemeye devam ediyor.

31 Aralık son; Emekliye o banka 12.000 TL + 12.000 TL karşılıksız para veriyor

Promosyon tutarları 24 bin TL'ye kadar yükselirken, bazı bankalar 20 bin TL'ye varan ödemeler sunuyor. İşte bankaların güncel promosyon kampanyaları ve detaylar...

En Yüksek Promosyonu Hangi Banka Veriyor?

Bankalar, yıl sonuna yaklaşırken promosyon kampanyalarını daha da cazip hale getiriyor. Sadece maaş taşıma işlemiyle sınırlı kalmayan bu kampanyalar, kredi kartı avantajları ve ek ödüllerle çeşitlendiriliyor. Bu fırsatlar, hem yeni emekliler hem de dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Vakıfbank'tan 24 Bin TL’ye Kadar Promosyon

Vakıfbank, yıl sonuna kadar devam eden kampanyasında emeklilere 24 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ödemeler şu şekilde düzenleniyor:

Aylığı 10.000 TL'nin altında olanlara: 5.000 TL

10.000-14.999 TL arasında olanlara: 8.000 TL

15.000-19.999 TL arasında olanlara: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri olanlara: 12.000 TL

Bunun yanında maaşını Vakıfbank’a taşıyan ve bankanın kredi kartı ile harcama yapan emekliler, 12 ay boyunca her ay 1.000 TL olmak üzere toplamda 12.000 TL ek ödeme alabiliyor.

31 Aralık son Emekliye o banka 12.000 TL + 12.000 TL karşılıksız para veriyor2

Diğer Bankaların Kampanyaları

Bazı özel bankalar da 20 bin TL’ye varan promosyon ödemeleriyle dikkat çekiyor. Bu bankaların sunduğu fırsatlar genellikle ek hizmetler, otomatik fatura ödeme talimatları veya kredi kartı kullanımı gibi şartlara bağlı olarak değişiyor.

Kimler Faydalanabilir?

Bu kampanyalardan:

Yeni emekliler,
Mevcut emekliler,
Dul ve yetim aylığı alanlar yararlanabilir.

Kaynak: Gazeteoku özel haber. İçerik, güvenilir bilgiye dayalı olarak hazırlanmıştır.

POPÜLER YAZILAR
Tülin Türkoğlu TÜLİN TÜRKOĞLU Halep muhalifler tarafından alınan bir ganimet mi? İnternethaber İsmail Saymaz İSMAİL SAYMAZ O imamın ifadesi: Aşkına karşılık bulamayınca iftira attı Halk TV Abdulkadir Selvi ABDULKADİR SELVİ ABD’nin Kobani planının perde arkası ve MGK’ya dikkat Hürriyet Gazetesi Fehmi Koru FEHMİ KORU Suriye’de tarih bir kez daha tekerrür ediyorsa… Karar Gazetesi Ahmet Hakan AHMET HAKAN Erdoğan’ın Suriye tutumu: Temkinli ve maceradan uzak Hürriyet Gazetesi İbrahim Karagül İBRAHİM KARAGÜL ‘Zinde Güçler”, Suriye’nin yeni sahipleri sahaya indi. ABD ülkeyi parçaladı, çıkmalı. İran Suriye’ye çöktü, çıkmalı. Son kapışma Fırat’ın doğusunda. Artık Türkiye koruyacak, muhalefet birleştirecek! Yeni Şafak Gazetesi Ali Karahasanoğlu ALİ KARAHASANOĞLU Kemalistlerin dansözlüğü beynimi uyuşturuyor, şaşıp kalıyorum Yeni Akit Gazetesi
ÇOK OKUNAN HABERLER
Transferin babası olur; Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Resmen açıklandı Transferin babası olur; Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Resmen açıklandı
Asla erimiyor ve şekerlenmiyor: Kabak tatlısı yapan ustaların gizli tarifi açığa çıktı Asla erimiyor ve şekerlenmiyor: Kabak tatlısı yapan ustaların gizli tarifi açığa çıktı
Harca harca bitmez; 5 Aralık A101 aktüel ekstra kataloğu mest etti! Columbia mont, Armani saat geldi Harca harca bitmez; 5 Aralık A101 aktüel ekstra kataloğu mest etti! Columbia mont, Armani saat geldi
B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat; Resmen yeni süreç başladı! B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat; Resmen yeni süreç başladı!
Yerden petrol fışkırıyor! Türkiye'de o şehrin geleceği parlak! Yerden petrol fışkırıyor! Türkiye'de o şehrin geleceği parlak!
1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu 1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu
SON HABERLER
1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu 1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu
Hemen başvurun; Carrefoursa 100.000 TL faizsiz market kredisi veriyor Hemen başvurun; Carrefoursa 100.000 TL faizsiz market kredisi veriyor
4 GÜNLÜK ÇILGIN İNDİRİM! Tarım Kredi daha ne yapsın! Çay, zeytin, bal, sucuk, kahve fiyatları dipte 4 GÜNLÜK ÇILGIN İNDİRİM! Tarım Kredi daha ne yapsın! Çay, zeytin, bal, sucuk, kahve fiyatları dipte
Zeka testi: Kedi, köpeklerin arasındaki civciv nerede? 701 kişiden 55'i buldu Zeka testi: Kedi, köpeklerin arasındaki civciv nerede? 701 kişiden 55'i buldu
2024 PTT memur alımı: Başvuru şartları ve son haber 2024 PTT memur alımı: Başvuru şartları ve son haber
Hama ve Şam arası kaç kilometre? Şam düştü mü? Hama ve Şam arası kaç kilometre? Şam düştü mü?
36 yıllık kahvehane sahibi lezzetli çayın sırrını açıkladı: Yıllarca yanlış demlemişiz meğer 36 yıllık kahvehane sahibi lezzetli çayın sırrını açıkladı: Yıllarca yanlış demlemişiz meğer
Onları kimse ağlatamaz; Doğuştan neşeli burçlar belli oldu Onları kimse ağlatamaz; Doğuştan neşeli burçlar belli oldu