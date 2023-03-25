30'lu koli yumurta fiyatlarını görenin dudağı uçuklayacak! Kahvaltıda yumurta artık hayal

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte market alışverişi telaşa daha da arttı. Ancak son yıllarda başta temel gıda ürünleri olmak üzere market raflarında yer alan tüm ürünlere peş peşe zam yapılması vatandaşın belini büküyor. Her geçen gün gıda fiyatları artarken bir kötü haberde kahvaltının vazgeçilmezi yumurtadan geldi. Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı yumurta fiyatlarına bir zam daha söz konusu.

Gıda fiyatlarında her geçen gün yaşanan artış Ramazan ayında da durmuyor. Başta kırmızı et fiyatları olmak üzere temel gıda ürünlerinde rekor artışlar yaşanırken bu defa kötü haber yumurta fiyatlarından geldi. Hem kahvaltı sofralarının hem de birçok yemek ve pasta çeşidinin vazgeçilmez malzemesi olan Yumurta fiyatı rekora koşuyor. Yumurtanın tane fiyatına da 30'lu koli yumurtaya da zam geldi. 30'lu koli yumurta fiyatları ve tane yumurta fiyatları haberimizde…

YUMURTA FİYATLARINA NEDEN SÜREKLİ ZAM GELİYOR?

Son bir yıl içinde yumurta fiyatlarına rekor zamlar geldi. Tüketicileri ise yumurta fiyatlarına neden zam geliyor sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Yumurta fiyatlarında yaşanan bu artışın en önemli sebeplerinden biri maliyet artışı. Yumurta üreticileri başta yem fiyatları olmak üzere birçok maliyet artışını gerekçe göstererek fiyatları arttırmaya devam ediyor. Özellikle son dönemlerde kümes hayvanlarında yaşanan kuş gribi de yumurta fiyatlarının yükselmesine sebep oldu.

TÜKETİCİLER ZAM YÜZÜNDEN İSYAN EDİYOR

Artan maliyetleri gerekçe göstererek yumurta fiyatlarına sürekli zam yapan üreticiler tüketicileri de İsyan ettirdi. Neredeyse hemen hemen her öğünde sofralarda yer alan yumurtanın fiyatı rekora koşarken A'dan Z'ye tüm kalemlerde zam tehlikesi ile karşı karşıya kalan tüketiciler ise bir an önce bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyor.

30'LU KOLİ YUMURTA FİYATLARI NE KADAR?

Güncel yumurta fiyatları ne kadar? 30'lu koli yumurta kaç TL? Şu anda Market zincirlerinde 30'lu koli yumurta fiyatları 70 TL'nin üstüne çıktı. Bazı Market zincirleri yumurta fiyatları indirim yapıyor Ancak o durumda bile en az 65 TL Fiyat etiketi oluyor. Özellikle organik yumurta ve serbest gezen tavuk yumurtası daha da yüksek fiyata satılıyor. Bu ürünler şu anda Market raflarında 70 90 TL arasında alıcı buluyor.