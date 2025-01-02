3.000 TL ekstra ödeme verilecek! Ziraat Bankası hesabı olanlar yaşadı

Bu kampanya kapsamında, emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan Bankkart sahipleri, belirli sektörlerde yapacakları alışverişlerde toplamda 3.000 TL Bankkart Lira kazanma şansına sahip olacaklar.

Kampanya Detayları:

Kampanya Dönemi: 1 - 31 Ocak 2025

Katılım Koşulları:

Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan Bankkart müşterileri kampanyaya katılabilir.

Kampanyaya katılım için Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr veya "G3000" yazıp 4757'ye SMS göndererek başvuru yapılabilir.

Kazanım Koşulları:

Kampanya süresince, Bankkart'ın kredi kartı veya banka kartı özelliğiyle Giyim, Kafe Restoran, Ulaşım ve Ev Tekstili sektörlerindeki Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde, Bankkart POS'undan tek seferde yapılacak her 3.000 TL ve üzeri alışverişlerde 300 TL Bankkart Lira kazanılacaktır. Toplamda 3.000 TL Bankkart Lira kazanma imkânı bulunmaktadır.

Katılım Yöntemleri:

Bankkart Mobil uygulaması üzerinden

bankkart.com.tr adresinden

"G3000" yazıp 4757'ye SMS göndererek

Kampanya Koşulları:

Kampanya, 1 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanyadan emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan Bankkart müşterileri yararlanabilir.

Kampanyaya katılım için Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr veya "G3000" yazıp 4757'ye SMS göndererek başvuru yapılabilir. Kampanya süresince, Bankkart'ın kredi kartı veya banka kartı özelliğiyle Giyim,

Kafe Restoran, Ulaşım ve Ev Tekstili sektörlerindeki Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde, Bankkart POS'undan tek seferde yapılacak her 3.000 TL ve üzeri alışverişlerde 300 TL Bankkart Lira kazanılacaktır. Toplamda 3.000 TL Bankkart Lira kazanma imkânı var.

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