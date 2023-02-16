3000 TL bayram ikramiyesi tarihi belli oldu! Emekliler çifte bayram yapacak, herkese ödenecek

Milyonlarca emekli vatandaş Ocak ayında maaşlarına yapılan zam oranlarını öğrenmişti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklama sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu refah Payı ile birlikte emekli maaşı zam oranı %30 olarak açıklandı. Bunun yanında bankalardan emekliye ödenen promosyonlara da yeni maaşlarla birlikte yeni artışlar yapıldı. Emekliler şimdi Kurban ve Ramazan Bayramı'nda verilecek olan bayram ikramiyesi ödemelerini bekliyor.

Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılan %30 zam oranına rağmen artan enflasyon ve hayat pahalılığı sebebiyle geçinmekte güçlük çeken emekliler şimdi gözünü Bayram ikramiyesine çevirdi. Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyesine zam yapılmamıştı. 1.100 olarak ödenmeye devam eden Bayram ikramiyesinin Bu yılda sabit kalacağı endişesi vardı. Ancak emekliler Korkmasın Çünkü Bayram ikramiyesine Bu yıl beklenen zam gelecek. Çünkü yaklaşan seçim öncesi AK Parti hükümeti emekliyi mutlu etmeyi planlıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi 2023 yılında ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu?

13,5 MİLYON EMEKLİYE MÜJDELİ HABER GELDİ

Ekonomik anlamda zorluk çeken emekliler devletin verdiği her türlü karşılıksız ödemeyi yakından takip ediyor. Emekliye 2018 yılından bu yana verilen bayram ikramiyesi ödemeleri de özellikle Bayram alışverişine çıkmayı düşünen emekliler için büyük önem taşıyor. Ancak geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak kalan bayram ikramiyesi emeklileri üzmüştü. Bu yıl da bayram ikramiyesine zam gelmeyeceği endişesi duyan emeklilere güzel haber verildi. Üzülmeyin bu yıl bayram ikramiyesi artıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ 3000 TL OLUYOR

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ile dul ve yetim aylığı alan kişilere ödenen emekli Bayram ikramiyesinin yeni tutarı kulislerden sızdı. Gelen ilk bilgilere göre emekli bayram ikramiyesi Bu yıl ramazan bayramı öncesi için 3.000 TL kurban bayramı öncesi için 3.000 TL olmak üzere toplamda 6000 TL olarak ödenecek. Yani 2023 emekli bayram ikramiyesi 6.000 TL oluyor. Üstelik emeklinin beklediği ödeme tarihleri de belli oldu.

15 NİSAN'DAN İTİBAREN HESAPLARA YAPACAK

Bu yıl ramazan bayramı Nisan ayının son Haftasına denk geliyor. Emekli bayram ikramiyesi ise Ramazan Bayramından bir hafta ya da 10 gün kadar önce hesaplara yatıyor. Buna göre 2023 yılı emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 15 Nisan'dan itibaren hesaplara geçmeye başlayacağını söyleyebiliriz.