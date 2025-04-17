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30 gün sonra altın fiyatı bu kadar olacak! Ters köşe eden rakam

Küresel piyasalarda altın yatırımcısını sevindiren gelişmeler yaşanıyor. onald Trump’ın yeniden ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte altın fiyatlarında ivme yukarı döndü.

30 gün sonra altın fiyatı bu kadar olacak! Ters köşe eden rakam

Altın uzmanlarının analizlerine göre yükseliş dalgası henüz yeni başlıyor. Önümüzdeki bir ayda altının ons fiyatının %10 daha artması bekleniyor. Peki bu yükseliş Türkiye'de gram altına nasıl yansıyacak?

📈 Trump Etkisi: Altına Güven Artıyor

ABD’de Trump döneminin yeniden başlaması, piyasalarda “güvenli liman” olarak bilinen altına yönelimi artırdı. Trump’ın kripto paralara karşı temkinli yaklaşımı da yatırımcıyı yeniden geleneksel yatırımlara yönlendirdi. 

30 gün sonra altın fiyatı bu kadar olacak! Ters köşe eden rakam

🪙 Türkiye'de Altın Resmen Ralli Yapıyor

Dünyaca ünlü altın analisti F. Ercassen, yayımladığı analiz tablosunda önümüzdeki 30 gün içerisinde ons fiyatında %10’luk bir artış öngörüyor. Ancak Türkiye’de durum daha farklı. Yurt dışı piyasalarla kıyaslandığında, Türkiye’de altın zaten yüksek seviyelerden işlem görüyor. Bunun temel nedeni döviz kuru ve iç piyasa dinamikleri.

📊 Gram Altında 5.000 TL İddiası

Pek çok uzman, gram altının yıl sonuna kadar 5.000 TL seviyesini aşabileceğini tahmin ediyor. Haliyle, ons fiyatı yükseldiğinde gram altın da şov yapabilir. Çünkü zaten şu an bile ons fiyatı sınırlı yükselmişken, Türkiye’de gram altın agresif artış göstermekte.


🔍 Neden Türkiye’de Farklı?

Türkiye’deki altın fiyatlarının bu denli hızlı yükselmesinin başlıca nedenleri şunlar:

💱 Döviz kurunun yüksek seyretmesi
🏦 İç piyasada fiziki altına olan yoğun talep
📉 Enflasyona karşı yatırım aracı olarak tercih edilmesi
🔐 Güvenli liman psikolojisinin yüksekliği

NOT: Yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

Kaynak: F. Ercassen piyasa analizi

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