3 Ocak 2025 emekli zammı belli oldu; İşte en düşük emekli maaşı

Ocak 2025'te ise bu zam oranlarının daha yüksek olması bekleniyor. Geri sayım sürerken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verilerine göre emekli maaşlarına yapılacak artış belli oldu.

2025 Ocak Emekli Maaş Zammı: SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Artış

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Öngörülen zamlara göre, 12.500 TL olan mevcut emekli maaşı, yüzde 16.42 oranında bir artışla 14.468 TL'ye ulaştı.

Bu tahminlere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı, ekonomik göstergelerle paralel bir şekilde gerçekleşecek. TÜİK'in Aralık ayı verilerini açıklaması ile emeklilerin zamlı maaşları kesinleşecek ve bu artış, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirecek önemli bir adım olacak

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Emeklilere Refah Payı Artışı Gelecek Mi?

Emeklilerin bir diğer beklentisi ise refah payı artışı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun yıllardır emeklilere refah payı verilmesi gerektiğini dile getirmişti. Ancak Ocak ayında bu artış henüz açıklanmadı ve emekliler bu konuda hayal kırıklığına uğradı. Yine de sosyal güvenlik uzmanları, Ocak ayında emekli maaşlarına refah payı ilavesi yapılabileceği yönünde umut verici açıklamalarda bulunuyor. Henüz kesin bir açıklama olmamakla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli maaşlarına yönelik bir refah payı zammı yapacağına dair güçlü bir beklenti var.

Kaynak: Takvim Gazetesi

Derleme: gazeteoku.com