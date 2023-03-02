3 lira 5 lira artacak deniyordu! Dolar 2 hafta sonra tavan yapacak, bakın kaç TL artacak

Vatandaşlar ve yatırımcılar Dolar TL kurunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Dolar kuru Yeni haftaya yükselişle başlamış ve kısa süre içerisinde 19 TL sınırına kadar dayanmıştı. Merkez Bankası'nın faiz kararı da dolar kurundaki hareketlilikte etkili olurken vatandaşlar ve yatırımcılar dolar düşecek mi yoksa yükselecek mi sorusuna yanıt arıyor. Vatandaşı merak ettiği sorunun cevabı ünlü Ekonomist Selçuk Geçer'den geldi. Elinde dolar olan vatandaşa uyaran Ekonomist, 1 doların 2 hafta sonra geleceği rakama açıkladı. Elinde dolar olanlar beklesin. Çünkü ne 3 lira ne 5 lira dolar o seviyeye gelecek.

Dolar kurunda hafta başından bu yana ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi ve ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı dolardaki dalgalanmayı tetikledi. Hareketlilik sürerken vatandaşlar ve yatırımcılar ise Dolar düşecek mi Yoksa çıkacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Ünlü Ekonomist Selçuk Geçer vatandaşın merak ettiği o soruya cevap verdi. Dolar tahminleri ile çok konuşulan Ekonomist, 1 doların 2 hafta sonra geleceği seviyeye açıkladı. Peki dolar ne kadar olacak? 1 Dolar kaç TL olacak? Son dakika Selçuk Geçer'in dolar yorumları haberimizde…

DOLAR DÜŞECEK Mİ ÇIKACAK MI?

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, ABD'de yükselmeye devam eden enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Dolar kurunun bu süreçte etkileneceğini belirten Ekonomist, olası bir enflasyon görülmesi halinde doların yeniden yukarı doğru bir endeks getirebileceğini söyledi.

2 HAFTA SONRA DOLARIN GELECEĞİ RAKAM

Dolar yorumları ile son dönemlerde dikkatleri üzerine çeken Selçuk Geçer, Dolar TL kurunun geleceği yeni seviyeyi açıkladı. Dolarda 3 lira 5 lira artış beklendiğini Fakat bunların çok iyi senaryolar olduğunu belirten ekonomist Selçuk Geçer, ABD'nin enflasyonunun frenlenmemesi halinde doların 35 TL'ye kadar yükselebileceğini söyledi. Türkiye'deki Enflasyonun zaten durdurulamadığını bu sebeple de doları frenlemenin mümkün olmadığını belirten Selçuk Geçer, yakın zamanda doların çok büyük bir yükselişe imza atacağını belirterek elinde doları olan vatandaşı uyardı.

Dolar kurunu özellikle ABD'deki enflasyon ve iç piyasadaki ekonomik durumun tetiklediğini belirten Selçuk Geçer, 2 hafta sonra dolarda bir artış beklediğini Ancak asıl kırılmanın seçim sonrasında olacağını dile getirdi. Yatırımcılarım bu süreçte iyi analiz yaparak doğru karar vermesi gerektiğini de sözlerine ekleyen ekonomist piyasalardaki gelişmelerin ve uzman görüşlerinin dikkatlice takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

2 MART DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kuru dünkü kapanışını 18.8856 TL seviyelerinde tamamlamıştı. Güne yükselişle başlayan dolar kuru alış fiyatı 18.7594 liradan, satış fiyatı ise 19.012 liradan işlem görüyor.