3 kamu bankası peş peşe açıkladı! Ziraat, Vakıf ve Halkbank bu şartları taşıyan kişilere düşük faizli 50 bin TL nakit desteği veriyor - Nakit paraya sıkışan, toplu paraya ihtiyacı olan herkese 3 kamu Bankasından müjdeli haber geldi. Ziraat, Vakıf ve Halkbank başvuru yapan vatandaşa 50.000 TL nakit para sağlayacak. 36 ay vadeli ve ödeme erteleme imkanı ile verilecek olan düşük faizli krediyi kaçırmayın. Bankaların düşük faizli kredi kampanyasına başvuru şartları ve Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

Ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşa kamu bankaları el uzatmaya devam ediyor. Toplu paraya ihtiyacı olan acil nakit sıkışıklığı yaşayan herkes başvuru yapmaları halinde Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'tan düşük faizli kredi alma imkanı yakalıyor. Milyonlarca kişinin uğrak yeri olan kamu bankaları Şubat ayı kredi faiz oranlarını peş peşe duyurdu. Bu sabah saatlerinde yapılan resmi açıklamaya göre 3 kamu Bankası 50.000 TL düşük faizli nakit destek sağlayacak. Peki, kimler başvuru yapabilir? Devlet bankaları kredi faiz oranları ne kadar? İşte güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları ve başvuru şartları…

DÜŞÜK FAİZ ORANI VE UYGUN VADE SEÇENEKLERİ

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'tan düşük faiz oranı ve uygun vade seçenekleri ile ihtiyaç kredisi müjdesi geldi. Nakit paraya ihtiyacı olan herkesin başvuru yapabileceği kampanyada Müşteri olma şartı aranmıyor. Devlet bankaları, herkesin ihtiyacına uygun faiz oranları ile çok özel kredi seçenekleri sunuyor. Kamu bankalarından düşük faizli 36 ay vadeli 50.000 TL'ye Varan kredi kullanmak istiyorsanız 1.29'dan başlayan faiz oranlarını değerlendirebilirsiniz. 36 ay vadeli olarak sağlanacak olan Kredi desteğinde aylık taksit tutarı da bütçenize göre belirleniyor.

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN DA ALABİLİYOR

Milyonlarca müşterisi bulunan devlet bankaları, nakit sıkıntısı çeken tüm vatandaşlara bu Kredi imkanını sağlıyor. Gelir belgesi bulunan emekli ve asgari ücretle çalışanlar da düşük faizli ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Yani düzenli gelire sahip olmak bu krediyi kullanmak için yeterli oluyor.

Üstelik emekliler için bu bankalarda ayrı bir avantaj daha var. Devlet bankaları, emekli maaşını taşıyan emeklilere düşük faizli kredi imkanının yanında promosyon fırsatı da sunuyor. Yani maaşını taşıyarak 36 aylık taahhüt verenler aynı anda hem kredi kullanabilecek hem de 5000 TL'ye Varan Maaş promosyonu alma hakkını elde edecek.

KAMU BANKALARI KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

Acil nakit ihtiyacı olan ve devlet bankalarından kredi kullanmak isteyenler için başvuru şartları da belli oldu. Ziraat Vakıf ve Halkbank kredi başvurusu yapmak istiyorsanız 18 yaşından büyük olmalı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve düzenli bir gelire sahip olmalısınız. Ayrıca yüksek limitli kredi kullanmak isteyenler hipotek göstermeli. 50 bin TL kredi imkanı kamu bankalarından 36 ay vadeli olarak sağlanıyor. Fakat daha yüksek limitlerde vade sayısı 24 aya düşüyor.