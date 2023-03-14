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3 kamu bankası ortak açıklama yaptı! 30.000 TL kredi desteği 3 gün içinde hesapta

Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat bankası 30 bin TL kredi desteği ile geldi. Ortak açıklama yapıldı, başvuran 3 gün içinde alıyor.

3 kamu bankası ortak açıklama yaptı! 30.000 TL kredi desteği 3 gün içinde hesapta

3 kamu bankası ortak açıklama yaptı! 30.000 TL kredi desteği 3 gün içinde hesapta. 3 kamu Bankası emekliler için kolları sıvadı. Az önce ortak duyuru yapıldı. Emekliye özel düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Başvuru ekranı az önce açıldı. Başvuru yapan emekliler 30.000 TL'ye kadar düşük faize ihtiyaç kredisi kullanarak uzun vade seçenekleri ile geri ödeme yapabilecek. Düşük faizli 30000 TL emekli kredisi kampanyası ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Vakıfbank Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan nakit ihtiyacı olan emekli için ortak duyuru yapıldı. Sadece emekliye özel kredi kampanyası başladı. Kamu bankalarının emekli kredisi düşük faiz imkanı ile sunuluyor. Hemen başvuru yapanlar 30.000 TL'ye Varan düşük faizi Kredi fırsatını aynı gün içinde değerlendirme imkanını elde ediyor. Üstelik şubesiz masrafsız kefilsiz şartsız veriliyor. Kamu bankalarının emekli kredisi kampanyasında faiz oranları merak ediliyor. Düşük faizli emekli kredisi kampanyası başvuru şartları ve faiz oranları netleşti. 3 konu bankası ortak duyuru yaptı. Düşük faizli emekli kredisi kullanmak isteyenler için şartlar ve başvuru adresleri haberimizde…

TEK ŞART EMEKLİ OLMAK

Devlet bankalarının düşük faizli emekli kredisi kampanyasında tek bir şart var o da emekli olmak. Üstelik 4A 4B 4c emeklisi olmak fark etmiyor tüm emekliler bu ayrıcalıktan faydalanabiliyor. Kamu bankalarının Yeni emekli kredisi kampanyasında üst limit 30 bin TL olarak belirlendi. Emekli olma koşulu ile devlet bankalarına maaşını taşıyanlar düşük faiz ve hızlı Kredi imkânların daha faydalanarak 5 dakika içinde 30.000 TL nakit para alabiliyor. 30 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasında 36 ay vade şansı sunuluyor.

Kamu bankalarından birinin müşterisi olan emekliler online bankacılık ve mobil bankacılık hizmetleri üzerinden başvuru işlemlerini daha hızlı tamamlayabiliyor. Yeni müşteri olacak emeklilerin Öncelikle bir banka şubesine giderek maaş taşıma işlemlerini yapmaları gerekiyor. Maaşını taşıyan emeklilere aynı zamanda Maaş promosyonu fırsatı da sağlanıyor. Yani hem düşük faizli 30 bin TL ihtiyaç kredisi kullanma şansınız bulunuyor hem de 3000 TL ile 5000 TL arasında karşılıksız promosyon alma imkanı veriliyor.

36 AY VADE 3 AY ÖDEME ERTELEME

Kamu bankalarının yaptığı ortak açıklamaya göre emekli kredisi kampanyası kapsamında aynı zamanda ödeme erteleme seçenekleri de bulunuyor. Yani Ziraat Bankası VakıfBank ya da Halkbank'tan düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanan emekliler 36 ay vadeye ek olarak 3 ay ödeme erteleme imkanını da değerlendirerek toplamda 39 ay vadeli şekilde kredi kullanma fırsatını elde ediyor.

Emekli kredisi kampanyası kapsamında faiz oranları emeklilerin Kredi notuna göre belirleniyor. O yüzden çekeceğiniz kredinin faiz oranını öğrenmek için öncelikle Kredi notunuzu öğrenmeniz gerekiyor. Bunu banka şubelerinde banka yetkilileri ile birlikte de yapabilirsiniz.

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